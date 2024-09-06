Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Demirci Mahallesi mevkisinde, Ertuğrul Çelik (28) idaresindeki 16 CZH 46 plakalı ve Müslüm Tepebaş'ın (31) kullandığı 21 EJ 033 plakalı minibüsler çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, Tepebaş ise ağır yaralandı.
Fındık işçilerini almak için Ordu'ya gittiği öğrenilen Tepebaş, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tirebolu'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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