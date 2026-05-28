Mudanya'da "Taş Mektep Hafıza" Kapılarını Açtı

Mudanya Belediyesi tarafından restore edilerek kültür mirası olarak yaşatılan Taş Mektep binası, "Hafıza" adıyla kapılarını yeniden açtı. Tirilye'nin antik dönemden bugüne uzanan tarihini, kültürel mirasını ve toplumsal hafızasını geniş bir sergiyle ziyaretçilerle buluşturan Taş Mektep Hafıza, artık bir hafıza mekanı olarak hizmet verecek.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Tirilye'nin hafızasını koruma ve geleceğe taşıma irademizin en önemli eserlerinden birini hayata geçirdik. Geçmişimizi, hikayelerimizi, kültürümüzü bu çatı altında görünür kılıyoruz. Taş Mektep Hafıza için aylar süren kapsamlı bir hazırlık yürüttük. Envanterler tarandı, arşiv kayıtları incelendi, eski fotoğraflar toplandı, Resmi Gazete nüshalarından salnamelere kadar çok sayıda kaynak değerlendirildi. Tirilye'nin eğitim hayatını, üretim kültürünü, zeytinini, denizle kurduğu bağı, mübadele hafızasını ve gündelik yaşamını anlatan bütünlüklü bir içerik oluşturduk. Bugün burada gördüğünüz her bir fotoğraf, pano, eşya, giysi, belge bu emeğin bir parçası."

'HAFIZA'NIN İZİNE YOLCULUK

Taş Mektep Hafıza, Tirilye'nin mimari geçmişini, gündelik yaşamını, eğitim kültürünü, üretim biçimlerini, göç hikayelerini ve kuşaklar boyunca taşınan hafızasını görünür kılıyor. Taş Mektep Hafıza'da ziyaretçiler; Tirilye'nin antik dönem liman ağlarından Osmanlı dönemindeki zeytin ve kıyı ticaretine, Roma dönemindeki dini yapılardan Cumhuriyet yıllarındaki eğitim hayatına kadar uzanan geniş bir tarihsel yolculuğa tanıklık edecek.

Sergide zeytincilik, balıkçılık, ipekböcekçiliği ve gündelik yaşam kültürüne ayrılan özel bölümler de yer alıyor. Erken Cumhuriyet dönemine ait bir gelinlik, Darüleytam fotoğrafları, okul belgeleri, üretim ekipmanları ve tarihi objeler, Tirilye'de yaşamış insanların izlerini bugüne taşıyor. Mübadele bölümü ise serginin en dikkat çekici alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Tirilye'den ayrılan Rumların ve bölgeye yerleşen mübadillerin hikayeleri; arşiv belgeleri, fotoğraflar ve aile kayıtları üzerinden anlatılıyor. "Geçmişe Mektuplar" bölümü ise ziyaretçilere Tirilye'nin hafızasına kendi sözlerini bırakma imkanı sunuyor.

TAŞ MEKTEP ARTIK İKİ İŞLEVLE YAŞAYACAK

Tirilye'nin simge yapılarından Taş Mektep, 20. yüzyılın başında okul yapısı olarak inşa edildi, Darüleytam Okulu, Şehir Yatı Mektebi, ilkokul ve ortaokul gibi farklı işlevlerle uzun yıllar eğitim hayatının merkezinde yer aldı. Yapı bundan sonra iki ayrı işlevle yaşamını sürdürecek. Taş Mektep Hafıza bölümü tarihsel anlatıya ev sahipliği yaparken, Taş Mektep Akademi bölümü söyleşiler, atölyeler, seminerler ve kültürel buluşmalar için yaşayan bir mekan olarak kullanılacak. Yapı içinde ayrıca ziyaretçilerin zaman geçirebileceği Mola Mudanya alanı da yer alıyor.