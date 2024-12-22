İstanbul Bakırköy'de tırın dorsesinde taşıdığı çekicilerin üst geçide çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 06 HA 6187 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı çekiciler üst geçide çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, tır ve dorsesindeki çekiciler ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Tırın taşıdığı çekicilerin üst geçide çarptığı anlar, aynı yönde seyreden başka bir otomobildeki sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tırın Çekicileri Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?