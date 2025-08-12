Tırla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ahmet A.(71) idaresindeki 08 AP 742 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Doğuyaka Kapalı Pazaryeri yakınlarında Yağmur Rabia B'nin (29) kullandığı 06 DNF 18 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
