Tiroit Kanseri Görülme Sıklığı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiroit Kanseri Görülme Sıklığı Artıyor

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, son zamanlarda tiroit papiller kanseri görülme sıklığının arttığını belirterek, tiroit bezi normal olanların, özellikle çocuk ve gençlerin, nodül oluşmaması için mutlaka iyotlu tuz kullanmasını önerdi.

14.03.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, son zamanlarda tiroit??????? papiller kanseri görülme sıklığının arttığını belirterek, tiroit bezi normal olanların, özellikle çocuk ve gençlerin, nodül oluşmaması için mutlaka iyotlu tuz kullanmasını önerdi.

Meme ve endokrin cerrahı Prof. Dr. Akçay, AA muhabirine, soluk borusunun önünde bulunan 20 gram ağırlığındaki önemli hormonlar salgılayan tiroit bezinin büyümesine guatr denildiğini, tiroit bezinin özellikle iyot eksikliği nedeniyle büyüdüğünü söyledi.

Akçay, iyot eksikliğinin daha çok yüksek alanlardaki Himalayalar, Avrupa Alpleri ile Türkiye'de olduğunu ifade ederek, "Bir bölgenin suyunda, toprağında iyot yoksa, azsa, o zaman yeterli tiroit hormonu salgılayamaz ve bunu telafi etmek için tiroit bezi büyür. Bez, tüm olarak büyüdüğü gibi içinde nodül dediğimiz küçük sert yapılar halinde de büyür." dedi.

Özellikle iyot azlığı olan Kuzeydoğu Anadolu'da çok fazla nodül görüldüğünü aktaran Akçay, guatr hastalığında başlıca sebebin iyot eksikliği, daha sonra genetik faktörler olduğunu dile getirdi.

Akçay, bu hastalıkta en önemli sebeplerden birinin de radyasyona maruziyet olduğuna dikkati çekerek, "Günümüzde çok fazla radyasyona maruz kalıyoruz, Çernobil patlaması, nükleer patlamalar söz konusu, sürekli ekran önündeyiz, bilgisayarlar ve telefonlar elimizde. Bir de görüntüleme olarak çok fazla film çekildiği için radyasyon önemli sebeplerden." diye konuştu."

"Son 1 yıl içindeki guatr ameliyatlarının yüzde 70'i tiroit kanseri"

Bölgede özellikle 60 yaş üzeri kadınların yüzde 65'inin tiroidinde nodül olduğunu belirten Akçay, şöyle devam etti:

"Tiroit hastalığı tüm dünyada kadınlarda fazla. Tiroit nodülleri son zamanlarda kanser şeklinde görülüyor. Eskiden daha az görürdük ama son zamanlarda özellikle radyasyona bağlı papiller kanserini çok görüyoruz. Son 1 yıl içindeki yaptığımız guatr ameliyatlarının yüzde 70'inde kanser var yani 10 hastanın 7'si papiller tiroit kanseri. Bu, çok yüksek oran."

Özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında yüzdeki akneye, saç derisindeki mantara ve bademcik iltihabına kadar çok fazla radyoterapiler yapıldığını anlatan Akçay, radyoterapi yapılan bu kişilerde 10 yıl aradan sonra çıkan nodüllerin kanser olarak görüldüğünü kaydetti.

Bugün radyoterapinin az yapıldığını, nükleer iyonize radyasyona çok maruz kalındığını söyleyen Prof. Dr. Akçay, "Çevresel radyasyona çok maruz kalıyoruz ve bu sebeple de papiller kanser çok arttı." diye konuştu.

Akçay, çocuk ve gençlerde çıkacak nodüllerin önemine dikkati çekerek, "Tiroit nodülü global olarak kadınlarda çok fazla ama erkeklerdeki nodüllerin kanser olasılığı daha yüksek. Erişkin yaştaki kadına kıyasla gençlerdeki nodüllerin kanser olma riski de yüksek. Nodül her yaşta görülüyor ama erkeklerdeki, ergenlik ve çocukluk çağındaki nodüller daha tehlikeli. Anne çocuğun boynunda şişliği görüp önemsiz sanmasın, bu nodüller hızla büyüyor. Yine 60 yaşın üzerinde nodül çıkması önemli." ifadelerini kullandı.

"Erken dönemde iyi tedavi ve ameliyatla kişi normal yaşamına devam eder"

Prof. Dr. Akçay, bu hastalıkta erken tanı ve tedavinin önemine işaret ederek, "Papiller kanser, iyi huylu kanser, erken dönemde iyi tedavi ve ameliyatla kişi normal yaşamına devam eder. Ameliyat olmazsa kanser kemiğe, akciğere, beyne, vücudun her yerine yayılabilir. Burada en önemli tavsiyemiz, tiroit bezi yapısal ve fonksiyonel olarak normal olanlar, çocuklar ve gençler mutlaka iyotlu tuz kullanmalı; olay iyot eksikliğinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin 1990'lı yıllarda Türkiye'deki guatrın fazla olmasının iyot eksikliğinden kaynaklandığını fark etmesi üzerine tuzların iyotlandığını belirten Akçay, tiroit bezinde nodül ya da fonksiyonel problem olanların ise iyotlu tuz kullanmamasını istedi.

Akçay, yapısal ya da fonksiyonel bozukluk olduktan sonra alınan iyotun, kişiye zarar verip hem nodülleri büyüttüğünü hem de tiroit bezinin fazla çalışıp fazlaca hormon salgıladığını söyledi.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiroit Kanseri Görülme Sıklığı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman Belediyesi’nden motivasyon tabelası “Büyükşehir“ ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
13:05 Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan’a dava açıyor Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:35 Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi Yunus Emre’ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna’dan uzak dur Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 14:01:07. #1.13#
SON DAKİKA: Tiroit Kanseri Görülme Sıklığı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement