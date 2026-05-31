Tisan Davasında Gözler Yeniden Keşif Sürecinde... Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tisan Davasının Bilirkişi Heyetine İtiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tisan Davasında Gözler Yeniden Keşif Sürecinde... Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tisan Davasının Bilirkişi Heyetine İtiraz

31.05.2026 12:33  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en güzel 13. koyu seçilen Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan Koyu'nda 'Faras Tisania' otel ve konut projesine karşı açılan davada Danıştay'ın bozma kararının ardından yarın keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak.

(MERSİN) - Mersin'in Silifke ilçesindeki "Dünyanın En Güzel 13. Koyu" arasında gösterilen Tisan Koyu'nda devam eden "Faras Tisania" otel ve konut projesine karşı yürütülen hukuki mücadelede kritik bir aşamaya gelindi. TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında Danıştay'ın bozma kararı sonrasında gözler yarın gerçekleştirilecek keşif ve bilirkişi incelemesine çevrildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan ve "Dünyanın En Güzel 13. Koyu" arasında gösterilen Tisan Koyu'nda devam eden "Faras Tisania" otel ve konut projesine karşı yürütülen hukuki mücadele sürüyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında Danıştay'ın bozma kararı sonrası yarın keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirilecek.

Seçer, Tisan kıyılarının betonlaştırılmasına karşı 2024 yılında Kıyı Kanunu'na, Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları ile bölgenin yapılaşma dokusuna aykırılık gerekçesi ile kamu yararını gözeterek yerel mahkemeye başvurarak Faras Akdeniz Konut Yapı Kooperatifi'ne karşı hukuki süreci başlattı. Sürecin Danıştay'a taşınmasıyla yerel mahkeme kararı iptal edildi ve söz konusu mahallin yeniden keşif işlemlerinin 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

KEŞFE ATANAN HEYETİN ÖNCEKİ DAVA KARARLARI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Danıştay tarafından dava dosyasında yer alan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmediğine, yeterli teknik değerlendirme yapılmadan karar verildiğine ve yargılama sürecinin eksik yürütüldüğüne hükmedilmesiyle Tisan'da yeni bilirkişi heyeti incelemelerini yarın yapacak. Ancak keşif öncesinde Isparta'dan görevlendirilen bilirkişi heyeti kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Daha önce Mersin'de uzun süre gündemde kalan ve çevresel etkileri nedeniyle kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan Mersin Limanı Genişleme Projesi, Kumkuyu Rezerv Yapı Alanı ve Kumkuyu Turizm Bölgesi gibi önemli davalarda da görev alan heyetin, yeniden görevlendirilmesi dikkati çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise; bilirkişi heyetinin daha önce görev aldığı davalarda hazırlanan raporlar ve ortaya çıkan sonuçları göz önünde bulundurarak, "kenti ve kentin kimliğini tanımayan, hükümet kaynaklı projelerin kararlarında etkin rol oynadığını" savunduğu heyetin reddi konusunda hukuki adımları attı. Ancak sürece dair hukuki mercilere sunulan itirazlar mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Tisan Koyu'nun doğal yapısının korunması için hukuki mücadelesini sürdüren Başkan Vahap Seçer, bölgenin kıyı karakterinin, ekolojik dengesinin ve doğal yaşam alanlarının korunmasının kamu yararı açısından zorunluluk taşıdığını vurguladı. Mersin Büyükşehir, yıllardır doğal dokusunu koruyan koyda gerçekleştirilen betonlaştırma girişimlerinin bölgenin özgün yapısına zarar vereceğini savunurken, hukuki sürecin de bu çerçevede takip edildiği belirtildi.

Başkan Vahap Seçer'in süreç boyunca ortaya koyduğu ekoloji ve kamu yararı odaklı yaklaşım doğrultusunda yürütülen dava sürecinde, yarın gerçekleştirilecek keşif ve hazırlanacak bilirkişi raporu belirleyici rol oynayacak. Tisan'ın geleceğine ilişkin önem arz eden inceleme Mersin'in doğal değerlerinin korunmasını isteyen tüm kent paydaşları tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Danıştay, Silifke, Mersin, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tisan Davasında Gözler Yeniden Keşif Sürecinde... Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tisan Davasının Bilirkişi Heyetine İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:13:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tisan Davasında Gözler Yeniden Keşif Sürecinde... Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tisan Davasının Bilirkişi Heyetine İtiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.