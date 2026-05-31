Tisan Davasında Gözler Yeniden Keşif Sürecinde... Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tisan Davasının Bilirkişi Heyetine İtiraz

(MERSİN) - Mersin'in Silifke ilçesindeki "Dünyanın En Güzel 13. Koyu" arasında gösterilen Tisan Koyu'nda devam eden "Faras Tisania" otel ve konut projesine karşı yürütülen hukuki mücadelede kritik bir aşamaya gelindi. TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında Danıştay'ın bozma kararı sonrasında gözler yarın gerçekleştirilecek keşif ve bilirkişi incelemesine çevrildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan ve "Dünyanın En Güzel 13. Koyu" arasında gösterilen Tisan Koyu'nda devam eden "Faras Tisania" otel ve konut projesine karşı yürütülen hukuki mücadele sürüyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılan iptal davasında Danıştay'ın bozma kararı sonrası yarın keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirilecek.

Seçer, Tisan kıyılarının betonlaştırılmasına karşı 2024 yılında Kıyı Kanunu'na, Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları ile bölgenin yapılaşma dokusuna aykırılık gerekçesi ile kamu yararını gözeterek yerel mahkemeye başvurarak Faras Akdeniz Konut Yapı Kooperatifi'ne karşı hukuki süreci başlattı. Sürecin Danıştay'a taşınmasıyla yerel mahkeme kararı iptal edildi ve söz konusu mahallin yeniden keşif işlemlerinin 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

KEŞFE ATANAN HEYETİN ÖNCEKİ DAVA KARARLARI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Danıştay tarafından dava dosyasında yer alan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmediğine, yeterli teknik değerlendirme yapılmadan karar verildiğine ve yargılama sürecinin eksik yürütüldüğüne hükmedilmesiyle Tisan'da yeni bilirkişi heyeti incelemelerini yarın yapacak. Ancak keşif öncesinde Isparta'dan görevlendirilen bilirkişi heyeti kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Daha önce Mersin'de uzun süre gündemde kalan ve çevresel etkileri nedeniyle kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan Mersin Limanı Genişleme Projesi, Kumkuyu Rezerv Yapı Alanı ve Kumkuyu Turizm Bölgesi gibi önemli davalarda da görev alan heyetin, yeniden görevlendirilmesi dikkati çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise; bilirkişi heyetinin daha önce görev aldığı davalarda hazırlanan raporlar ve ortaya çıkan sonuçları göz önünde bulundurarak, "kenti ve kentin kimliğini tanımayan, hükümet kaynaklı projelerin kararlarında etkin rol oynadığını" savunduğu heyetin reddi konusunda hukuki adımları attı. Ancak sürece dair hukuki mercilere sunulan itirazlar mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Tisan Koyu'nun doğal yapısının korunması için hukuki mücadelesini sürdüren Başkan Vahap Seçer, bölgenin kıyı karakterinin, ekolojik dengesinin ve doğal yaşam alanlarının korunmasının kamu yararı açısından zorunluluk taşıdığını vurguladı. Mersin Büyükşehir, yıllardır doğal dokusunu koruyan koyda gerçekleştirilen betonlaştırma girişimlerinin bölgenin özgün yapısına zarar vereceğini savunurken, hukuki sürecin de bu çerçevede takip edildiği belirtildi.

Başkan Vahap Seçer'in süreç boyunca ortaya koyduğu ekoloji ve kamu yararı odaklı yaklaşım doğrultusunda yürütülen dava sürecinde, yarın gerçekleştirilecek keşif ve hazırlanacak bilirkişi raporu belirleyici rol oynayacak. Tisan'ın geleceğine ilişkin önem arz eden inceleme Mersin'in doğal değerlerinin korunmasını isteyen tüm kent paydaşları tarafından da dikkatle takip ediliyor.