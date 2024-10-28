TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Atatürk'ün 'En büyük eserim' diye ifade ettiği Cumhuriyetimiz, bizim de gelecek nesillere taşıyacağımız en değerli hazinemizdir.

28.10.2024 14:47
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Atatürk'ün 'En büyük eserim' diye ifade ettiği Cumhuriyetimiz, bizim de gelecek nesillere taşıyacağımız en değerli hazinemizdir." ifadelerini kullandı.

Akkol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Milli Mücadele'de Türk milletinin iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza vererek tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı yazdığını ve bu zaferin 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ile taçlandığını kaydetti.

Akkol, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün 'En büyük eserim' diye ifade ettiği cumhuriyetimiz, bizim de gelecek nesillere taşıyacağımız en değerli hazinemizdir. Bu bilinçle, TİSK ailesi olarak işçi, işveren, devlet ayrımı yapmadan, tüm paydaşlarımızla birlikte ve sosyal diyalog içinde her daim ülkemizi daha da ileriye taşımanın azim ve kararlılığında olacağız. Cumhuriyetimizin asırlık kazanımları ve başarıları karşımıza çıkan her türlü engeli göğüslemek için bizlere en büyük gücü vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve Konfederasyonumuz adına, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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