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Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İçin Tören Düzenlendi

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ayla Algan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene ailesi, oyuncu dostları ve sevenleri katıldı. Konuşmacılar, Algan'ın tiyatroya ve sanata olan katkılarını vurgulayarak onunla çalışmanın ne kadar değerli olduğunu ifade etti. Cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İçin Tören Düzenlendi
06.01.2024 - 14:45,
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Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Algan'ın kızı Sevi Algan ve diğer aile üyelerinin yanı sıra oyuncu dostları ve sevenleri katıldı.

Törende aile adına bir konuşma yapan oyuncu Erol Babaoğlu, Algan'ı Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nden uğurlamanın anlamlı olduğunu belirterek, kendisiyle bu sahnede tanıştığını söyledi.

Babaoğlu, Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nın kurucularından Ayla Algan'ın Türk tiyatrosuna önemli katkıları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok fazla insan yetiştirdiler. Bugün belki burada oturan pek çok kişi mesleklerini onlara borçlu diyebiliriz. Hem dans hem tiyatro hem de sinemada pek çok ismin yetişmesine öncülük ettiler. Ayla abla özellikle insana değer veren, insana yatırım yapan bir kişiydi. Hem sizinle çok uğraşırdı, didişirdi hem de size yardım ederdi. Hiç olmayacak dediğiniz kişiden mutlaka bir şey çıkmasını sağlardı. 'Oyunculuk atölyelerine gelen insanlardan oyuncu olmazsa yazar olur, yazar olmazsa en kötüsünden iyi bir seyirci yaratırız.' derdi. Her zaman umudu vardı."

"15 dakika konuştuk ve benim bütün hayatımı değiştiren şeyler söyledi"

Tiyatro Kare Genel Sanat Yönetmeni Nedim Saban da Ayla Algan'ın tiyatroda Muhsin Ertuğrul'un çocuklarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Kendisiyle 1982 yılında tanışmıştım. Bir telefon konuşmamız olmuştu. Bir çocuk oyununa davet etmiştim. 'Ben Ölü Canları çalışıyorum ama Beklan gelir.' dedi. Çok garipsedim. Hakikaten Beklan Algan gelmişti. Oyun bitince onunla tanıştım. Ertesi hafta salı günü de Ayla Algan'la randevum vardı. Ben okuldan kaçtım gittim, iyi ki kaçmışım. 15 dakika konuştuk ve benim bütün hayatımı değiştiren şeyler söyledi." şeklinde konuştu.

Tiyatronun ışığını yansıtabilmeyi ve bunu paylaşabilmeyi "Muhin Ertuğrul'un çocuğu olmak" şeklinde tanımladığını ifade eden Saban, tiyatronun bir süreç olduğunu Ayla Algan'dan öğrendiğini ve kendisinin dünya çapında tanındığını dile getirdi.

"Ne mutlu onunla çalışmış olanlara"

Oyuncu Halit Ergenç ise sanatçının sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Ayla Algan'la yan yana geldiğim zaman kendimi sanki büyük bir okyanusun yanındaymışım gibi hissediyordum. Çünkü ondan gelen bilginin ve sevginin size bulaşmaması mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Ergenç, Algan'ın insani ilişkilerde çok yardımsever ve yönlendirici olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu çok defa aramışımdır. Televizyona uzun soluklu işler yapıyoruz. Bazen yeni şeyler yapmak zor olabiliyor. Ayla ablayı arardım. 'Bir sıkışıklık hissediyorum, ne yapayım?' diye sorardım. 1-2 cümle bir şey söylerdi. Çok uzun süre devam edebileceğim bir enerji, yeni bir fikir, yeni bir alan açardım. Ne mutlu onunla çalışmış olanlara."

Konuşmacılar arasında Mine Koyuncuoğlu, Bilge Katipoğlu, Garo Mafyan, Ayşegül İşsever, Orhan Alkaya, Ayla Uzunatağan, Sevinç Özer, Aslı Öngören, Uğurtan Atakan ve Hilmi Zafer Şahin de yer aldı.

Konuşmaların ardından, oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen katılımcılar, karanfil bırakarak Algan'a veda etti.

Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından usta sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erdal Özyağcılar, Orhan Gencebay, Hakan Bilgin, Alper Kul, Engin Çağlar ve Kerem Alışık'ın yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Sanatçının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

Kaynak: AA
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