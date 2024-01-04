 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İstanbul'da Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İstanbul'da Vefat Etti

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti. Algan, evinde senaryo okurken aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde eğitim veren Algan için tören düzenlenecek ve cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Algan'ın vefatını üzüntüyle karşıladığını belirterek başsağlığı diledi.

Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İstanbul\'da Vefat Etti
04.01.2024 - 22:15,
Abone Ol

Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti.

Sanatçının ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Taksim Acıbadem Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Algan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisinde eğitim veren Ayla Algan için 6 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle ezanı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X sosyal medya hesabından, "Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, usta oyuncu Ayla Algan Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Tiyatro dalında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Algan, Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmiyle gönüllerde yer edinmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ayla Algan, Yönetmen, İstanbul, Tören, Sanat, Ünlüler, Ölüm, Medya, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İstanbul'da Vefat Etti - Son Dakika


21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21
Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Son Dakika
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 23:03:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tiyatro Sanatçısı Ayla Algan İstanbul'da Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement