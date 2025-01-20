Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 60 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş, görev yaptığı sahnede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aktaş'ın organları ailesinin isteği üzerine bağışlandı.

20.01.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİRESUN'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin isteği üzerine organları bağışlanan tiyatro sanatçısı Eray Aktaş (60) için görev yaptığı Vahit Sütlaş Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Eray Aktaş, önceki gün gala hazırlıklarının yapıldığı Aziz Nesin'in eserinden uyarlanan 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' oyununun provası sırasında beyin kanaması geçirdi. Aktaş, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aktaş'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Aktaş'ın organları, Erzurum'dan gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan operasyonla alındı. Eray Aktaş'ın 2 korneası ve 2 böbreği Erzurum'a, karaciğeri ise İstanbul'a gönderildi.

GÖREV YAPTIĞI SAHNEDEN UĞURLANDI

Ölümü sanat camiasında üzüntüye neden olan Eray Aktaş için görev yaptığı Vahit Sütlaş Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende çevresi çiçeklerle donatılan Aktaş'ın tabutu başında yakın çalışma arkadaşları ve yakınları, göz yaşlarına hakim olamadı. Aktaş'ın biyografisinin okunduğu ve tiyatro kariyerine dair sunum yapıldığı törene katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, üzüntülü olduklarını söyledi. Köse, "Tiyatrolarda güldük, eğlendik, ancak bugün ağlıyoruz. Eray kardeşimiz mesleğinde başarılı ve çevresinde çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Kendisi organlarının bağışlanmasını istemiş ve böylelikle organ bekleyen hastalara da can vermiştir. Üzüntümüz sonsuzdur" dedi.

Sahnedeki törende Aktaş için dua yapılırken, Eray Aktaş'ın eşi Bahar Yaman ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Yıldırım da konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

Törenin ardından Eray Aktaş, Küçüklü köyünde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sağlık, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.