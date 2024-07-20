Tiyatro Sanatçısı Şener Kökkaya, 82 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tiyatro Sanatçısı Şener Kökkaya, 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, Adana'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kökkaya için taziye mesajı yayımladı. Kökkaya, yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

20.07.2024 17:21
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Tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, Adana'da 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından, birçok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Kökkaya için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Adana Devlet Tiyatrosu emekli sanatçılarımızdan Şener Kökkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kökkaya, yarın saat 17.00'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Şener Kökkaya

1942 yılında dünyaya gelen Kökkaya, sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başladı.

Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosunda birçok oyunda rol alan Kökkaya, Devlet Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan sanatçı, 1970'li yıllarda TRT'de yayımlanan "5 Dakika" programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Adana Devlet Tiyatrosunda da çalışan Kökkaya, çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiyatro Sanatçısı Şener Kökkaya, 82 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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