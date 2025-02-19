Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları Başlıyor - Son Dakika
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Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları Başlıyor

TTV'nin düzenlediği etkinlikler 25 Şubat'ta başlıyor, her ay farklı konular ele alınacak.

19.02.2025 16:16
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Türkiye Tiyatro Vakfının (TTV) düzenlediği "Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları" serisi, 25 Şubat'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da başlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre seride, Türkiye resmi tiyatro tarihinde dile getirilen veya getirilmeyen konular her ay farklı konuşmacı ile ele alınacak.

Tiyatronun yalnızca bir sahne sanatı değil, aynı zamanda toplumsal belleğe ışık tutan önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan program serisinin ilkinde, yazar ve akademisyen Seval Şahin izleyiciyle buluşacak. Programın moderatörlüğünü Noyan Ayturan üstlenecek.

Osmanlı'nın son döneminde basın, yayın ve tiyatro yazarlığı alanlarının figürlerinden, geleneksel tiyatronun savunucularından Teodor Kasap'ın tiyatrosunun ele alınacağı "Teodor Kasap ve Gündeliğin Tiyatrosu" etkinliğinde Şahin, yazarın uyarlamalarını ve Hayal Dergisi'nde yayımladığı tiyatro metinlerini ele alacak.

Beş ay devam edecek etkinlikler kapsamında, 25 Mart'ta akademisyen Arif Tapan'ın konuşmacı olacağı "Venedik'ten Bursa'ya: Ermeni Harfli Türkçe Tiyatro Oyunlarını 19. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatı Bağlamında Düşünmek", 29 Nisan'da yazar Peri Efe'nin katılımıyla "Teodor Kasap'ın Yunanca ve Türkçe Gazetelerde Gölge Tiyatrosu", 13 Mayıs'ta Esra Dicle'nin "Tiyatro ve Propaganda: Halkevleri Dönemi Tiyatro Ortamı 1932-1951" ve 17 Haziran'da Aylin Erkan ve Ceren Uyan'ın katılımıyla "Tiyatronun Belleği: TTV Arşiv Çalışmalarından Sergi Hazırlıklarına" programları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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