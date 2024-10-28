Tıybi'den Nefret Suçlarına Soruşturma Talebi - Son Dakika
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Tıybi'den Nefret Suçlarına Soruşturma Talebi

İsrail Milletvekili Tıybi, Araplar aleyhinde nefret suçları için soruşturma açılmasını istedi.

28.10.2024 16:51
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İsrail meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi, "nefret ve ırkçılık suçu işleyenler ve Arapları öldürme provokasyonunda bulunanlar" hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Tıybi'nin ofisinden yapılan açıklamada, birkaç gün önce Erguvan Menaa ve Hasan Ali Sevaid'in İsrail'e yönelik füze saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından aşırılık yanlısı Yahudilerin bu kişiler hakkında ırkçı ve nefret söylemi içeren yorumlar ve yayınlarda bulunduğu hatırlatıldı.

Yaşamını yitiren kişiler üzerinden fanatik Yahudilerin sosyal medya platformlarında yüzlerce nefret suçu ve Arapları öldürme provokasyonu yaptığı, ırkçılık ve Arapların ölümüne sevinme gibi mesajlar yayımladığı vurgulanan açıklamada, Milletvekili Tıybi'nin, avukat Usame Sadi aracılığıyla, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'dan, nefret suçları işleyen, ırkçılık ve cinayet provokasyonu yapanlar hakkında soruşturma açılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Değişim için Arap Listesi Başkanı Tıybi'nin İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den ve İsrail polisinden "bir şey beklemediğinin" altı çizilerek, İsrail polisinin Arap vatandaşlara karşı işlenen suçlara ortak olduğu savunuldu.

İsrail polisinin, geçersiz bahanelerle Arap vatandaşları gözaltına almak için acele ettiği hatırlatılan açıklamada, İsrail Başsavcısı'ndan ciddi ve kapsamlı bir soruşturma açma talebinde bulunuldu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden atılan füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Mecd el-Kurum isimli Arap köyüne düştüğünü, iki İsrailli Arap vatandaşın ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğunu açıklamıştı.

İsrail polisi, İsrail vatandaşı Arapları sosyal medya platformlarında provokasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alırken, Yahudilere yönelik böyle bir uygulama henüz duyurulmadı.

Kaynak: AA

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