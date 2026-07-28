Turgutlu Belediyespor’da Süper Lig mesaisi ilk antrenmanla başladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor’da Süper Lig mesaisi ilk antrenmanla başladı

Turgutlu Belediyespor’da Süper Lig mesaisi ilk antrenmanla başladı
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Halkbank TKBL play-off şampiyonu Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonu öncesinde antrenmanlara başladı. Başantrenör İstemihan Örücü yönetimindeki takım, sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

(MANİSA) - Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonunu play-off şampiyonu olarak tamamlayarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'deki ilk sezonu öncesinde parkeye indi. Teknik ekip ve oyuncular, sezonun ilk antrenmanında bir araya geldi.

Ege Bölgesi'nin Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig hazırlıklarına başladı.

Başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde, Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı ardından kondisyon ve teknik çalışmalarla devam etti.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı ve Turgutlu Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık, sezonun ilk antrenmanını takip ederek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geldi.

Süper Lig sezonunun önceki sezonlardan ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Hüseyin Maliz, "2026-2027 sezonunun ilk antrenmanında bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Önümüzde bizleri geçen yıllardan farklı, çok daha önemli bir mücadele bekliyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Turgutlu'muzu ve Manisa'mızı en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da Turgutlu Belediyespor ailesine hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz sezon hep birlikte büyük bir başarı hikayesi yazdık. Maçlarımızda salonumuz dolup taştı. Bu ilgi, sizlerin sahada ortaya koyduğu mücadele ve başarının eseriydi. İnanıyorum ki bu sezon da Turgutlu'yu gururlandıracak başarılara birlikte imza atacağız. Sakatlıktan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum. Yeni sezonun kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyespor’da Süper Lig mesaisi ilk antrenmanla başladı - Son Dakika

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