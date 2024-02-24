TKDK Edirne İrtibat Ofisi Açıldı - Son Dakika
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TKDK Edirne İrtibat Ofisi Açıldı

TKDK Edirne İrtibat Ofisi Açıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Edirne'de açılan İrtibat Ofisi ile yatırımcılar IPARD hibe desteklerinden faydalanabilecek. Açılış törenine Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender katıldı.

24.02.2024 09:31
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisinin açılışı yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TKDK tarafından, 2009 yılından bu yana 42 ilde uygulanan IPARD programı desteklerin 81 ile yaygınlaştırılması kapsamında, 2024 yılı itibari ile tüm Türkiye' de uygulamaya geçecek.

Bu kapsamda Edirne'de TKDK Edirne İrtibat Ofisinin açılışı yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, açılışta, TKDK Edirne İrtibat Ofisinin faaliyete geçmesi ile Edirne'deki yatırımcıların gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili yatırımlarında IPARD hibe desteklerinden faydalanabilmelerinin memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtti.

TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender, hali hazırda yürütülen faaliyetler ve desteklenecek sektörlerle ilgili bilgi verdi.

Açılış törenine Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKDK Edirne İrtibat Ofisi Açıldı - Son Dakika

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