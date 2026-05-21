TKH: CHP Kararı Siyasi Darbe

21.05.2026 22:28
Türkiye Komünist Hareketi, CHP'nin kurultay iptali için 'siyasi darbe' ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara tepki göstererek, "Yargı kararı değil, açık bir siyasi darbedir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi'nin (TKH) sosyal medya hesabından, "Yargı kararı değil, açık bir siyasi darbedir" başlıklı yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik butlan kararı, hukuk ve adaletle uzaktan yakından ilgisi olmayan tamamen siyasi bir operasyondur. Bu operasyonun senaryosu iktidar partisinin arka odalarında yazılmış, yandaş medya tarafından propaganda edilmiş, yargı eliyle sahneye konulmuştur. 1,5 yıldır CHP'ye dönük butlan kararı aldırmak için elinden geleni ardına koymayacağını gösteren iktidarın bu kararda ısrarının arkasındaki temel motivasyon çok net olarak görülmek durumundadır: Anayasa değişikliği ile Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin yolunun yapılması, bunun önündeki en büyük engel olarak görülen CHP'nin etkisizleştirilmesidir."

Butlan kararı, 1,5 yıldır düzen siyasetinde tutuklama ve kayyum örnekleriyle halk iradesinin ayaklar altına alınmasının ve post-modern bir darbenin gerçekleştirilmesinin resmidir. Yıllardır darbe karşıtlığı üzerinden kendisini meşrulaştırmaya çalışan AKP'nin açık bir siyasal darbeye imza atması özündeki darbeciliği göstermiş ve yüzündeki maskeyi indirmiştir. Yıllardır AKP karşıtı olduğunu iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir dizi CHP'li ismin de bu oyunda rol alması, düzen siyasetinin kirli yüzünün bir başka örneğidir. Geçen seçimde bu ülkenin ilerici yurttaşlarına seçenek diye sunulan Kılıçdaroğlu bu sefer de Erdoğan tarafından bir kez daha gösterilmektedir. Düzen siyasetiyle ve partileriyle bu ülkenin ve emekçilerin kurtuluşunun mümkün olmadığı net olarak görülmelidir. Bir kez daha görülmüştür ki, bu düzenden kurtuluşun tek yolu sosyalizm mücadelesinin ve sosyalist seçeneğin güçlenmesinden geçmektedir."

Kaynak: ANKA

