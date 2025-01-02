TKİ'nin Soma Santrali'nde 3,27 Milyar TL Tahsilat Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TKİ'nin Soma Santrali'nde 3,27 Milyar TL Tahsilat Sorunu

Sayıştay raporuna göre, TKİ'nin Soma Termik Santrali'nde kömür satış anlaşmazlıkları nedeniyle 3,27 milyar TL tahsilat yapılamadığı ortaya çıktı.

02.01.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - 2023 yılına ait Sayıştay Denetim Raporu'nda Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile 2015 yılında özelleştirilen Soma Termik Santrali İşletmesi arasında, kömür satış fiyatları ile TKİ'nin santral işletmesinden alacakları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle tahsilat yapılamadığı ortaya çıktı. Santralin TKİ'ye olan faizsiz toplam cari borcun 3 milyar 273 milyon 560 bin TL olduğu belirtildi.

2023 yılına ait Sayıştay Denetim Raporu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) hakkında hazırlanan Mülkiyeti Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait iken 22 Haziran 2015 tarihinde imzalanan Satış Sözleşmesi ile özelleştirilerek işletmecisi özel şirkete devredilen Soma B Termik Santrali'ne satılan kömür fiyatlarının belirlenmesinde yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun zamandan beri kömür satış bedelinin tahsil edilemediği belirtildi.

21 Aralık 2014 tarihinde imzalanan ve yürürlük süresi 18 yıl olan sözleşmeyle, TKİ tarafından SEAŞ Termik Santraline sözleşmede öngörülen termin programına uygun olarak kömür verileceği belirlendi. Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) uygulaması neticesinde 2022 yılı termik santral kömür satış fiyatlarına yüzde 191,64 oranında artış uygulanarak belirlenen 2023 yılı satış fiyatları santrallere bildirilmiş, ancak Soma Termik Santral İşletmecisi Şirket 10 Ocak 2023 tarih ve 028 sayılı yazısı ile 2023 yılı kömür satış fiyatlarının hesaplanmasında sözleşme hükümlerine göre fiyat artışının tüm yılı kapsayacak şekilde yılda bir kez yapılması gerektiği ve Temmuz 2022 asgari ücret artışının dikkate alınmaması gerektiği gerekçesiyle bu durumu kabul etmedi.

31 Ocak 2023'ten beri ödeme yapılmıyor

Bu aşamadan sonra TKİ Hukuk Müşavirliği koordinatörlüğünde gerekli girişimlerde bulunularak üç kez arabuluculuk müzakere görüşmesi yapıldı ancak, şirket ile bir mutabakat sağlanamadı. Santral İşletmesi tarafından 19 Nisan 2023 tarihinden itibaren TKİ'ye kömür satış bedellerinin ödemesi yapılmıyor. Raporda, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Santral İşletmesi'nin TKİ'ye faizsiz toplam cari borcu 3.273.560.901,02 TL olup Santral'e TKİ tarafından halen kömür teslimi yapılmaya devam edildiğinden Kurumun Santralden alacağı tutarın da artmaya devam ettiği belirtildi.

Termik Santral İşletmecisiyle defaatle yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda kömür fiyatı ve biriken alacak tutarının ödenmesine ilişkin herhangi bir mutabakata varılamadığı kaydedilen raporda, "Söz konusu alacak, TKİ mali bünyesini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyecek duruma gelmiştir. Kurum, faaliyetlerini sürdürebilmek için krediler kullanarak önemli tutarlarda finansman giderine katlanmak zorunda kaldığı gibi Termik Santral tarafından 2020 yılında verilen teminat mektubu tutarı 48.639.492 TL olduğundan biriken alacağın tahsilatı da tehlikeye girmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Kömür İşletmeleri, Termik Santral, Sayıştay, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Hukuk, Soma, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKİ'nin Soma Santrali'nde 3,27 Milyar TL Tahsilat Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: TKİ'nin Soma Santrali'nde 3,27 Milyar TL Tahsilat Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.