TKİ'nin Soma Santrali'nde 3,27 Milyar TL Tahsilat Sorunu

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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - 2023 yılına ait Sayıştay Denetim Raporu'nda Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile 2015 yılında özelleştirilen Soma Termik Santrali İşletmesi arasında, kömür satış fiyatları ile TKİ'nin santral işletmesinden alacakları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle tahsilat yapılamadığı ortaya çıktı. Santralin TKİ'ye olan faizsiz toplam cari borcun 3 milyar 273 milyon 560 bin TL olduğu belirtildi.

2023 yılına ait Sayıştay Denetim Raporu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) hakkında hazırlanan Mülkiyeti Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait iken 22 Haziran 2015 tarihinde imzalanan Satış Sözleşmesi ile özelleştirilerek işletmecisi özel şirkete devredilen Soma B Termik Santrali'ne satılan kömür fiyatlarının belirlenmesinde yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun zamandan beri kömür satış bedelinin tahsil edilemediği belirtildi.

21 Aralık 2014 tarihinde imzalanan ve yürürlük süresi 18 yıl olan sözleşmeyle, TKİ tarafından SEAŞ Termik Santraline sözleşmede öngörülen termin programına uygun olarak kömür verileceği belirlendi. Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) uygulaması neticesinde 2022 yılı termik santral kömür satış fiyatlarına yüzde 191,64 oranında artış uygulanarak belirlenen 2023 yılı satış fiyatları santrallere bildirilmiş, ancak Soma Termik Santral İşletmecisi Şirket 10 Ocak 2023 tarih ve 028 sayılı yazısı ile 2023 yılı kömür satış fiyatlarının hesaplanmasında sözleşme hükümlerine göre fiyat artışının tüm yılı kapsayacak şekilde yılda bir kez yapılması gerektiği ve Temmuz 2022 asgari ücret artışının dikkate alınmaması gerektiği gerekçesiyle bu durumu kabul etmedi.

31 Ocak 2023'ten beri ödeme yapılmıyor

Bu aşamadan sonra TKİ Hukuk Müşavirliği koordinatörlüğünde gerekli girişimlerde bulunularak üç kez arabuluculuk müzakere görüşmesi yapıldı ancak, şirket ile bir mutabakat sağlanamadı. Santral İşletmesi tarafından 19 Nisan 2023 tarihinden itibaren TKİ'ye kömür satış bedellerinin ödemesi yapılmıyor. Raporda, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Santral İşletmesi'nin TKİ'ye faizsiz toplam cari borcu 3.273.560.901,02 TL olup Santral'e TKİ tarafından halen kömür teslimi yapılmaya devam edildiğinden Kurumun Santralden alacağı tutarın da artmaya devam ettiği belirtildi.

Termik Santral İşletmecisiyle defaatle yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda kömür fiyatı ve biriken alacak tutarının ödenmesine ilişkin herhangi bir mutabakata varılamadığı kaydedilen raporda, "Söz konusu alacak, TKİ mali bünyesini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyecek duruma gelmiştir. Kurum, faaliyetlerini sürdürebilmek için krediler kullanarak önemli tutarlarda finansman giderine katlanmak zorunda kaldığı gibi Termik Santral tarafından 2020 yılında verilen teminat mektubu tutarı 48.639.492 TL olduğundan biriken alacağın tahsilatı da tehlikeye girmektedir" denildi.