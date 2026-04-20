TKP'den Gözaltı Tepkisi

20.04.2026 20:02
TKP, madencilerin Ankara yürüyüşü sırasında gözaltına alınmasına karşı çıktı ve destek verdi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Doruk Madencilik'te çalışan ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Partisi, Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerin Ankara'daki yürüyüşleri sırasında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. TKP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Patronları korumayı bırakın, madencileri serbest bırakın! Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler aylardır haklarını alamadıkları için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüşe geçmişti. Bugün madenciler yürüyüşlerinin 8. gününde Ankara'da gözaltına alındı. Her zaman holding sahiplerinin safında olmakla övünen AKP iktidarı, en temel haklarını istedikleri için madencileri susturmaya çalıştı. Kolluğu, yargısı, patronlar için seferber edildi. Kamu kaynakları, devletin tüm imkanları patronların emrine sunuldu."

Sürekli patronlar kazandı. İşçilerinse cebi boşaldı. Bu haksızlığa boyun eğmeyen, emekleri için günlerdir yollarda olan madencileri polis ablukasıyla suçlu gibi göstermeye çalışanlar yanılıyorlar. Asıl suçlular patronlardır. Ülkenin yer altı ve yer üstü tüm kaynaklarına el koyanlardır. İşçilerin haklarını gasp edenlerdir. Maden işçileri yalnız değildir. Madencilerin mücadelesi tüm işçilerin mücadelesidir. Hakları için yürüyen madencileri derhal serbest bırakın."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
