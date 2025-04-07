Tkp'den İktidara Tepki: "Size Değil Kurtuluş Savaşı Kahramanlarına Diz Çökeriz"

(İZMİR) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü, boykot çağrıları üzerine iktidar kanadından gelen eleştirilere tepki olarak "İktidara boyun eğmeyeceğiz" eylemi düzenledi. Eylemde konuşan TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu,"Her seferinde bu halka 'Diz çökeceksiniz, itaat edeceksiniz, boyun eğeceksiniz' diyor. Boyun eğmeyeceğimizi biliyorlar. Bize böyle diz çöktürebileceklerini düşünüyorlar. Bunlara diz çökmeyiz. Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı kahramanları ve Mustafa Kemal ve arkadaşları ve onun dayandığı yoksul Anadolu halkı… Hepsi bizim değerimizdir. Onlara diz çökeriz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ve protesto eylemlerinde 301 gencin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karşı başlayan tepkiler ve eylemler artarak devam ediyor.

Ülke çapında başlayan yürüyüş, eylem ve protestolar genel boykota evrilirken Türkiye Komünist Partisi (TKP), üç büyük kentte alanlara indi.

Partinin kararı doğrultusunda TKP İzmir İl Örgütü, "Hükümete diz çökmüyoruz" sloganıyla eylem ve yürüyüş gerçekleştirdi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen partililer, "KAhrolsun saltanat, yaşasın cumhuriyet", "Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Bu halk size diz çökmez, boyun eğmez" ve "Hükümet istifa" sloganları atarak Cumhuriyet Bulvarı'na yürüdüler.

Alanda, partililer adına TKP Merkez Komiye Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, konuşma yaptı. İktidara seslenen Önoğlu, "Boyun eğmiyoruz" dedi. Açıklamanın sonunda partililer, Kurtuluş Savaşı kahramanları için diz çöktüler.

"Bize böyle diz çöktürebileceklerini düşünüyorlar"

'Boyun eğme' sloganının Gezi Parkı direnişinden bu yana kullanıldığını hatırlatan Önoğlu, "12 yıl önce Gezi Parkı'nda halkımız ayağa kalktığında Taksim Meydanı'na Atatürk Kültür Merkezi'nden o pankartı sallandırdık: Boyun eğme! Boyun eğmeyeceğimizi biliyorlar. Diz çökmeyeceğimizi, teslim olmayacağımızı biliyorlar. Ama bu karanlık düzenin ideologları, sözde gazetecileri, orada burada eli kalem tutan güya tetikçileri her seferinde bu halka 'Diz çökeceksiniz, itaat edeceksiniz, boyun eğeceksiniz' diyor. Boyun eğmeyeceğimizi biliyorlar. Ama adeta salyalarını akıtarak saldırıyorlar. Bize böyle diz çöktürebileceklerini düşünüyorlar. Türkiye buna teslim olmaz" diye konuştu.

"Bunlara bir borcumuz yoktur"

Mevcut iktidarın yönetiminde halkın yoksulluğa mahkum olduğunu ve 'seçme ve seçilme hakkının gaspedildiğini' belirten Önoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni duruma alışacakmışız. Sözde ihtilal diyorlar. Anadolu ihtilaliymiş. Anadolu insanının yıkımı anlamına gelen 'Anadolu ihtilalini kabullenin, diz çökün' diyor O danışmanlardan bir tanesi. Ne vaat ediyorlar? Daha fazla yoksulluk. Emeklileri açlık koşullarına mahkum ediyorlar. Böyle bir Türkiye'ye teslim olmaz bu halk. Biz de buna boyun eğmeyiz. Halkımız da buna boyun eğmez. Ne protesto hakkınız var, ne grev hakkınız var, ne örgütlenme hakkınız var, ne söz söyleme hakkınız var, ne haber alma hakkınız var. Ama gelip dolaşıp 'Sandıktan biz çıktık, istediğimizi yaparız' diyorlardı. Bir tane sandık vardı. Sandığı da almadılar mı şimdi? Seçme ve seçilme hakkına, en temel demokratik hakkımıza göz dikmediler mi? Bunlar gayrimeşru. Bunlardan alacaklıyız. Bunlara bir borcumuz yoktur."

"Büyük Türkiye'ye de Osmanlı diyorlar. Osmanlı'ya geçit yok"

Halkın kurtuluş savaşını verenlere borçlu olduğunu ifade eden Önoğlu, iktidarın 'Büyük Türkiye' söylemlerine de tepki göstererek "Borçlu olduklarımızı da söyleyelim. Kurtuluş Savaşı kahramanlarına saygı duyulur. Onlara borcumuz vardır. Bunlara değil. Bu ülkede cumhuriyeti kurarsınız, halkları almazsınız, budamazsınız, halk verirsiniz, imkan verirsiniz, olanak verirsiniz. Birilerine hayatlarını yoluna koyabilmek için, eğitim alabilmek için başka olanaklar tanırsınız, hukuk kurarsınız, devrim yaparsınız. Devrim meşrudur. Ayağımızı bastığımız zemin de devrimdir. Karşı devrim meşru değildir.Haklarımızı alacaksınız, budayacaksınız, hiçbir şey vermeyeceksiniz, sandığı da elimizden alacaksınız. Ondan sonra biz size diz çökecekmişiz? Eklem ağrılarımız var, biz çökemiyoruz. Bunların bir Büyük Türkiye hayali var, satmaya çalıştıkları. Osmanlı satmaya çalışıyorlar bize. Yeni Türkiye dedikleri proje yalandır. Nedir o proje? 35 tane zengin, dünyanın en zenginleri. Bunlar 35 tane, 100 tane, bin tane bir oda kadar zengine, para babasına dayanıyorlar. Bize de itaat etmemizi istiyorlar. Bu dayanaksızdır, gayrimeşrudur. Bu 35 tane dünya zenginine Türkiye'nin toplam milli servetinin yarısını yediriyorlar. Büyük Türkiye'ye de Osmanlı diyorlar. Osmanlı'ya geçit yok."

"Hepsi bizim değerimizdir"

Gençlerin ülkenin kurucu değerlerine diz çökeceğini ifade eden Önoğlu, şunları söyledi:

"Bunlara diz çökmeyiz. O harap, bitap düşmüş, büyümenin eşiğindeki bir ülkede işgalden, emperyalist işgalden kurtaranlara, cumhuriyeti var edenlere, devrimcilere... Anadolu halkımıza bu devrimi var eden, karakol basan, işgale karşı çeteleri örgütleyen, parasız pulsuz kalmış, bütün varlığını Anadolu'daki milli mücadeleye göndermek isteyen halkı organize eden Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı kahramanları ve Mustafa Kemal ve arkadaşları ve onun dayandığı yoksul Anadolu halkı… Hepsi bizim değerimizdir. Onlara diz çökeriz."