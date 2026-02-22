TKP'den Küba'ya Destek Eylemi

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Küba emperyalist dünyaya egemen olan zihniyeti tehdit ediyor. Bencilliği, zorbalığı, sömürgeciliği tehdit ediyor" dedi.

TKP üyeleri, "Soykırımcı ABD, Küba'dan elini çek" başlıklığıyla, Şişli Cevahir AVM önünde eylem düzenledi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Küba ile dayanışma eyleminde yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarını sert sözlerle eleştirerek, "Küba ABD'yi tehdit etmiyor ama emperyalist zihniyeti tehdit ediyor" dedi.

Küba ile dayanışmanın yalnızca insani bir refleks olmadığını belirten Okuyan, "Mesele sadece bir başka halkın acısına ortak olmak değil. Küba'da olanlar yarın burada da olabileceği için aynı zamanda kendimiz için de burada toplandık" diye konuştu.

Filistin, İran ve Venezuela'ya yönelik saldırıları hatırlatan Okuyan, "Biz oralarda olanlara duyarsız kalırsak, yarın bu ülkede olacaklara da duyarsız kalırız. Konu yalnızca bir başka halka el uzatmak değil; insanlığı, geleceğimizi ve hayatı savunmaktır. Küba'nın nükleer silahı mı var? Yok. Gelişmiş uçakları mı var? Yok. Ama Küba emperyalist dünyaya egemen olan zihniyeti tehdit ediyor. Bencilliği, zorbalığı, sömürgeciliği tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

"Onca sorunumuz biriktiği için Küba ile ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz"

Küba'nın onlarca yıldır abluka altında olmasına rağmen başka ülkelere doktor ve sağlık malzemesi gönderdiğini hatırlatan Okuyan, "Türkiye'de deprem olduğunda en iyi evlatlarını insanların yarasını sarmak üzere Türkiye'ye gönderdi" dedi.

"Onca sorunumuz bitti de Küba ile mi ilgileniyoruz" denildiğini söyleyen Kemal Okuyan, "Evet. Onca sorunumuz biriktiği için Küba ile ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu."

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Okuyan, "Ne hakla başka ülkelerin iç işlerine karışıyorsun? Her ülke nasıl yaşayacağına kendisi karar verir" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın "uluslararası hukuk tanımam" sözlerine atıfta bulunan Kemal Okuyan, "Bu meydan okumaya biz de meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

Küba ile dayanışmanın yalnızca sembolik olmaması gerektiğini belirten, maddi destek kampanyası başlatacaklarını açıklayan Okuyan, "Biz Küba'nın yanındayız. Küba halkına ve onun önderlerine güveniyoruz" dedi.