TKP'den Tarikat ve Cemaatlere Sert Çıkış - Son Dakika
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TKP'den Tarikat ve Cemaatlere Sert Çıkış

TKP\'den Tarikat ve Cemaatlere Sert Çıkış
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TKP, tüm tarikat ve cemaatlerin dağıtılmasını ve servetlerine el konulmasını talep etti.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP), yapılan açıklamada, "Tarikat ve cemaatlerin hüküm sürdüğü bu düzene ve onun iktidarına son verilmeli, tüm tarikat ve cemaatler derhal dağıtılmalı, bu karanlık yapıların halkı sömürerek elde ettiği devasa servete el konulmalı ve holdingleri devletleştirilmelidir" denildi.

TKP'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarının ilk günden bu yana en büyük dayanaklarından biri her zaman tarikat ve cemaatler oldu. Aynı zamanda devasa holdingler haline gelmiş olan bu karanlık yapılar, yıllarca iktidarın da desteğiyle devletin birçok kritik kurumunda mevzilendiler, büyüdükçe büyüdüler. Bunun en öne çıkan örneği bilindiği üzere Fethullahçılardı. İktidarı bütünüyle kendi ellerine almak istediklerinde yaşananlar hala hafızalarda. Ancak hafızalara kazınan 'kanlı final' sonrası dahi AKP iktidarı tarikat ve cemaatlerin üzerine gidecek hiçbir adım atmadı.

Son günlerde önce Süleymancılar, ardından da Furkancılara yönelik operasyonlar sonrası bu tartışma bir kez daha açıldı. Üstelik 'iyi tarikat, kötü tarikat', 'yandaş tarikat, muhalif tarikat' gibi tuhaf bir kafa karışıklığı ve tuzak yaratarak… Bu kafa karışıklığını yaratan AKP'nin bakanlarının ısrarla 'tarikat ve cemaat operasyonu yapmıyoruz, bunlar suç örgütü' demek zorunda kalması boşuna değil. Bu eksikli tarifi biz düzeltelim: Tüm tarikat ve cemaatler birer suç örgütüdür.

Bu açık gerçeği perdelemek için halkı 'iyi tarikat, kötü tarikat' tuzağına çekmek istiyorlar. Oysa iktidar kendi kontrolünde olan tarikat ve cemaatlerin boy atmasına izin veriyor, diğerlerini budayıp kendi hizasına sokmaya çalışıyor. Hepsi bu. Ortada devasa boyutlara ulaşan holdinglere sahip tarikatlardan ve büyük bir pastadan söz ediyoruz. Bu pasta için boğazlaşma olmaması mümkün değil, bugün yaşadıklarımız tam da bunun yansımasıdır.

"TARİKAT VE CEMAATLERİN İYİSİ, KÖTÜSÜ OLMAZ"

Adı geçen tarikatlar dahil hepsinin halk düşmanı olduğunu, bu düzenin aparatı olduğunu ve yıllarca iktidarla işbirliği yaptıklarını akıldan hiç ama hiç çıkarmamak gerekiyor. Tarikat ve cemaatlerin iyisi, kötüsü olmaz. Bir kez bu tuzağa düşünce halk düşmanı Fethullahçılardan, çocuk katili ve istismarcısı Süleymancılardan dahi 'muhalif' çıkarmak mümkün hale gelir.

Bugün ülkenin tüm kurumlarına yerleşen Menzil, İskenderpaşa ve İsmailağa gibi tarikat ve cemaatler yarın iktidarla pasta kavgası için ters düştüklerinde 'iyi' olmayacaklar. TKP'nin sözü açık. Tarikat ve cemaatlerin hüküm sürdüğü bu düzene ve onun iktidarına son verilmeli, tüm tarikat ve cemaatler derhal dağıtılmalı, bu karanlık yapıların halkı sömürerek elde ettiği devasa servete el konulmalı ve holdingleri devletleştirilmelidir."

Kaynak: ANKA

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