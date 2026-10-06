TKP Genel Sekreteri Okuyan, Cemil Tugay\'ın AK Parti\'ye geçeceği iddialarını yorumladı

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, "Bu memleketin geleceğine böyle yaklaşma lüksü yok. Düşük ücretlerle çalıştığı için greve giden temizlik işçisine küfrederek memlekete sahip çıkılmaz" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de yayınlanan "Komünist Bakış" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okuyan, Merkez Hakem Kurulu yönetimi hakkındaki soruşturma üzerine, "Bir toplum adalet duygusunu yitirirse kaybeder. Şimdi Türkiye'de toplumda adalet duygusunda çok ciddi bir azalma var. Futbol bunun çok tipik bir göstergesi. Taraftarlık dediğimiz şey bir fanatizme dönüşmüş durumda ve bu kadar rezillik çıkıyor. Türkiye'de bu sistemin parçası olmayan bir tane kulüp yok. Futbol bütün ülkelerde sistemin önemli göstergelerinden bir tanesidir. Biz de dibe vurduk" diye konuştu.

"İKTİDAR MEDYASI DA BİRBİRİNE GİRDİ"

soL Haber'in X hesabının birkaç kez erişime engellenmesini, T24'ün kapatılma kararını, Tele1'e kayyum atandıktan sonra açılan Tele2'nin yayın hayatını sonlandırmasını değerlendiren Okuyan, "Yarın kendi medya gruplarına, kendi trollerine müdahale etmek zorunda kalacaklar. Siyaset alanına yapılan müdahaleler AKP tarafından siyaseti tekleştiriyor zannediliyor. Hayır. O müdahaleler bu sefer AKP'nin içerisine, iktidar bloğunun içerisindeki çeşitliliğe devrediyor enerjisini. Nitekim iktidarın medyası da birbirine girmeye başladı. Yarın oralarda yasaklamalar başlar. Bu işin sonu yok. Bu baskılar dağınıklığın ürünü olarak ortaya çıkıyor. İktidar güçlü olduğu için bunları yapmıyor, panikle yapıyor" ifadelerini kullandı.

CEMİL TUGAY'IN AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ

Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, şöyle konuştu:

"Muhtemelen Cemil Tugay ve iktidar şu hesabı yapıyor: Önümüzdeki yerel seçimlere kadar biraz İzmir'e büyük olasılıkla paranın muslukları açılacak. Çünkü insanlar çaresizler ve İzmir gerçekten de çok kötü yönetiliyor uzun bir süredir. Muhtemelen de yaşam tarzına karışmaya dönük fazla bir şey yapılmayacaktır ama bu memleketin geleceğine böyle yaklaşma lüksü yok. İnsanlarımızın artık hizmetten anladığı şeye ilişkin de karar vermesi gerekiyor. Bencilce düşünmemesi gerekiyor. Düşük ücretlerle çalıştığı için greve giden temizlik işçisine küfrederek memlekete sahip çıkılmaz."

"YENİ ANAYASA DİYEN İKTİDAR, BUNA İLİŞKİN HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Okuyan, "yeni anayasa" tartışmalarına TKP'nin neden "hayır" dediğini şöyle anlattı:

"Ortada hiçbir şey yok ve olmaz diyoruz. Burada yeni anayasa meselesine taraf olan, yeni anayasa diyen iki kesim var. İkisi de çözüm sürecinin aktörü. Bilinmezlik şurada. Yeni anayasa diyen iktidar bu yeni anayasaya ilişkin hiçbir şey söylemedi. İçinde ne olacak? Orada bir şey söyleyemiyorlar. Anayasa yapmak yeni bir şey kurmuş gibi yapmaktır. Halbuki anayasalar bir şeyi kurarsın, onun ürünüdür. O yüzden de devrimler yaratır anayasaları. Şimdi bunlar orada tıkandılar. Anayasayla bir yeni öykü ya da imza atmak istiyorlar.

Çözüm sürecinin diğer aktörünün ne dediği daha belli. Yerelleşme diyorlar. Kürt unsuru anayasada olsun diyorlar. Bunların birleşmesi için uğraşılıyor şu anda masada. Yani AKP'nin, iktidarın kafasındaki meselelerle diğer muhatap meselelerini nasıl örtüştürürüz, nasıl buluştururuz? Bunun da başarıya ulaşma şansı yok. Şimdi biz olmaz diyoruz. Nedenimiz çok basit. İki aktörün önerdiği Türkiye tasarımı bizim itiraz ettiğimiz bir tasarım. Herhalde de anayasa, o tasarıma uygun bir şey çıkacak karşımıza. İtirazımız bunadır. İki, ne oldu da AKP anayasa yapıyor? Meşruiyeti yoktur diyoruz. Yok anayasa bir sonraki parlamento dönemine kalacak deniyor. Sonra pat diye dendi ki bu Meclis yapabilir anayasa. Bu tabloda, bu siyaset tablosunda neyin meşruiyetinden söz ediyorlar? "

"TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ HALİ HABERDİR"

Soma'daki maden ocağında yaşanan göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine de değinen Okuyan, "Siyaset dünyası şunun üzerine kurulu. Mesela yoksul insanlar göçük altında kaldıklarında işsiz kaldıklarında ya da emekliler haber değeri taşımıyorlar da fonda oynadıklarında haber değeri taşıyorlar. Acı gerçek bu. Haber değeri taşımıyor Türkiye'de milyonlarca insanın hayatı. Şimdi bunu değiştirmek zorundayız. Yani Türkiye'de milyonlarca emekli haberdir. Türkiye işçi sınıfının hali haberdir" ifadelerini kullandı.