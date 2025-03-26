TKP, İBB Başkanı İmamoğlu'na Destek İçin Gösteri Yapan Öğrencilerin Gözaltına Alındığını Açıkladı

(İSTANBUL) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto eylemlerine katılan yedi üniversiteli parti üyesinin daha sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle dün aralarında gazeteci ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 172 kişi tutuklandı. Türkiye Komünist Partisi, parti üyesi yedi üniversitelinin erken saatlerde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, üniversite öğrencileri Abuzer Görgüç, Kadir Tunç Yağcı, Fatma Oğuzhan, Elif Eylül Gül, Rabia Yağmur Özbağçe, Mustafa Kürşat Çeri ve Emirhan Çelik gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldüğü kaydedildi.

"Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır"

Gözaltıların ardından Türkiye Komünist Gençliği (TKG) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi yedi TKP üye ve gönüllüsü daha anayasal protesto haklarını kullandıkları için evlerinden gözaltına alındılar. Öğrenciler seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine; ülkenin keyfi, hukuksuz, belirsiz bir karanlığa hapsedilme girişimlerine karşı adımlarını sıklaştırmaya devam edecek. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, hukuk dışı uygulamalarınızla tarihe geçtiniz. Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

"İktidar, sokaklarda memleketine sahip çıkan on binlerce gence baskı yoluyla boyun eğdiremeyecek"

TKP'den yapılan sosyal medya paylaşımında da "Bu sabah yedi üniversiteli parti üyemiz ve gönüllümüz daha evlerinden gözaltına alındı. İktidar, sokaklarda memleketine sahip çıkan on binlerce gence baskı yoluyla boyun eğdiremeyecek. Gençleri derhal serbest bırakılsın" denildi.