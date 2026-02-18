TKP, Küba'ya Destek İçin Eylem Düzenledi - Son Dakika
TKP, Küba'ya Destek İçin Eylem Düzenledi

18.02.2026 21:00
TKP, ABD'nin Küba'ya yönelik tutumunu protesto ederek, eylem gerçekleştirdi ve destek mesajları verdi.

(ANKARA) - ABD Büyükelçiliği önünde toplanan TKP'liler, ABD'nin Küba'ya yönelik tutumunu protesto ederek, "Küba'ya cehennemi yaşatmak isteyenler Türkiye'de de tüm dünyada da devrimcilerin öfkesiyle karşılaşmak zorundalar. Küba'ya el uzatanların karşısına büyük bir kararlılıkla çıkacağımızı bilsinler. Küba'nın dostları boyun eğmez, teslim olmaz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD'nin Küba'ya dönük artan baskısını protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TKP'liler "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "ABD elini Küba'dan çek", "Küba halkı yalnız değildir" ve "İşgalciler her zaman kaybeder" sloganları attı. Eylemde, "Soykırımcı ABD, Küba'dan elini çek" yazılı döviz açıldı.

Basın açıklaması öncesinde polis ile eylemciler arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

"Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez"

TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün soykırımcı ABD haydutuna karşı başı dik şekilde direnen Küba halkı için buradayız. Polis koruması altında olan bu binada bir ABD büyükelçisi var. Adı Tom Barrack. Bu adam Epstein belgelerinde de gördüğümüz üzere çocuk istismarcısı.Bu binada, çocuk istismarıyla suçlanan kişiler tarafından yönetilen devlet, Filistin'deki saldırılarıyla yetinmedi; şimdi de onuruyla direnen Küba halkını soykırım tehdidi altında bırakmaya çalışıyor. ABD'nin dostu bizim düşmanımızdır. Bizim dostumuz yoksul halklardır. Dostlar, Küba halkı, Kübalı devrimciler, yurtseverler, komünistler yalnız değiller. Bugün Türkiye'de bunu göstermek için buradayız. Ama sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Kübalı devriminin dostları var. Yakın zamanda yüzlerce aydın, sanatçı bir imza kampanyası başlattı. Küba'nın yanındayız diye. Küba'ya cehennemi yaşatmak isteyenler Türkiye'de de tüm dünyada da devrimcilerin öfkesiyle karşılaşmak zorundalar."

Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Kimseyle, karşı karşıya gelmek gibi bir derdimiz yok ama bir derdimiz var. Küba'ya el uzatanların karşısına büyük bir kararlılıkla çıkacağımızı bilsinler. Bu tehditleri arttırmayı denerlerse bugünkü gibi sakin olmayız. Karşımıza ne çıkarsa çıksın Kübalı yoksullar için, bu dünyadaki yoksul emekçiler için karşılarına dikilmeye devam edeceğiz. Küba'nın dostları boyun eğmez, teslim olmaz. Devrimciler sizin o çok güvenli olduğunu sandığınız büyükelçilik binanızı başınıza çalar."

Kaynak: ANKA

