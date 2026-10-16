TKP\'li Okuyan, gazeteci gözaltılarına \'fırıncı ustası\' benzetmesiyle tepki gösterdi

(İSTANBUL) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, fon soruşturmasına ilişkin haberler yapan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Okuyan, "Fon soygununun ardından yine gazeteciler gözaltına alınıyor. Vurgun mu yapmışlar, tezgah mı kurmuşlar, falanca hisse uçacak diye uyduruk haber mi yapmışlar? Yok, büyük bir hırsızlığı haber yapmışlar. Haber! Fırıncı ustasını ekmek üretmekten suçlamakla aynı" dedi.