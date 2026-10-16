TKP\'li Okuyan, gazeteci gözaltılarına \'fırıncı ustası\' benzetmesiyle tepki gösterdi

TKP'li Okuyan, gazeteci gözaltılarına 'fırıncı ustası' benzetmesiyle tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, fon soruşturması haberleri nedeniyle gözaltına alınan gazetecilere destek çıktı. Okuyan, gazetecilerin büyük bir hırsızlığı haber yaptığını belirterek, gözaltıları fırıncı ustasının ekmek üretmesini suçlamaya benzetti.
(İSTANBUL) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, fon soruşturmasına ilişkin haberler yapan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Okuyan, "Fon soygununun ardından yine gazeteciler gözaltına alınıyor. Vurgun mu yapmışlar, tezgah mı kurmuşlar, falanca hisse uçacak diye uyduruk haber mi yapmışlar? Yok, büyük bir hırsızlığı haber yapmışlar. Haber! Fırıncı ustasını ekmek üretmekten suçlamakla aynı" dedi.
Kaynak: ANKA
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