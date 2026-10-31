TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, EPDK'nın konutlarda 3 bin kWh kararına itiraz etti - Son Dakika
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, EPDK'nın konutlarda 3 bin kWh kararına itiraz etti

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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, EPDK\'nın konutlarda 3 bin kWh kararına itiraz etti
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Elektrik Mühendisleri Odası, EPDK'nın Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitini 1 Ocak 2027'den itibaren 4 bin kWh'den 3 bin kWh'ye düşürme kararını 'kabul edilemez' buldu. Kararın milyonlarca haneyi serbest piyasa fiyatlarına maruz bırakacağını savunan Oda, geri çekilmesini istedi.

(ANKARA) - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, EPDK'nın konut aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitini 1 Ocak 2027 itibarıyla yıllık 4 bin kWh'den 3 bin kWh'ye düşürme kararının "kabul edilemez" olduğu bildirildi. Düzenlemenin milyonlarca haneyi ulusal tarife dışına çıkararak serbest piyasa fiyatlarına maruz bırakacağı savunulan açıklamada, "Konut aboneleri için 3 bin kWh'e düşürülen son kaynak limiti kararı derhal geri çekilmeli, konutlar Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamından tamamen çıkarılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'ndan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konut aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitini 1 Ocak 2027 itibarıyla yıllık 4 bin kWh'den 3 bin kWh'ye düşürme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, EPDK'nın kararının "kabul edilemez" bulunduğu belirtilerek, düzenlemenin milyonlarca haneyi ulusal tarifeden çıkararak serbest piyasa fiyatlarına maruz bırakacağı ve vatandaşın elektrik maliyetlerini artıracağı savunuldu.

Yıllık 3 bin kWh'lik sınırın aylık ortalama 250 kWh tüketime karşılık geldiği belirtilerek, dört kişilik bir ailenin temel ev ihtiyaçları için aylık yaklaşık 230 kWh elektrik tükettiği bildirildi. Açıklamada, ısıtma ve soğutma giderleri de eklendiğinde söz konusu sınırın birçok haneyi etkileyebileceğine işaret edildi. Açıklamada, "Bu gizli zam, 'yüksek tüketimi hedef alan bir piyasa mekanizması' değil, en temel yaşam gereksinimlerini bile serbest piyasa koşullarına terk eden bir uygulamadır" değerlendirilmesi yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gizli zam içeren bu uygulamayı savunmak için ileri sürülen 'rekabeti teşvik' ve 'yüksek tüketim yapanları ikili anlaşmalara yönlendirme' gerekçeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Son kaynak tarifesine geçecek milyonlarca abone, spot enerji borsasında oluşan Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ve YEKDEM gibi döviz bazlı değişken bedeller üzerinden faturalandırılacaktır. Konut abonelerinin 'tedarikçi seçme özgürlüğü' kağıt üzerinde kalmıştır; fiilen tüketiciler tek taraflı fiyat dayatması altındadır ve 'rekabet' söylemi yalnızca özel şirketlere yapılan kar aktarım mekanizmasını gizlemektedir. Ödeme güçlüğü çeken, fatura korkusundan karanlıkta ve soğukta oturan hanelerin sayısının çığ gibi arttığı, sosyal yardım almadan yaşayamayan yurttaşların sayısının katlandığı bu ekonomik kriz döneminde, spekülatif piyasa dalgalanmalarının yükünü halka yüklemek açıkça yanlıştır.

"KALKINMA PERSPEKTİFİYLE HAZIRLANAN TOPLUMCU ENERJİ PROGRAMINA GEÇİŞ YAPILMALI"

Elektrik Mühendisleri Odası olarak bir kez daha uyarıyoruz: Konut aboneleri için 3 bin kWh'e düşürülen son kaynak limiti kararı derhal geri çekilmeli, konutlar Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamından tamamen çıkarılmalıdır. Enerji politikaları, kamusal üretim ve sosyal tarife ilkeleriyle yeniden düzenlenmelidir. Maliyetleri düşürmek için kamunun bir an önce alım ve fiyat garantileri içeren enerji ihaleleri yerine doğrudan yatırım yapması gerekmektedir. Ekonomik krize karşı kalkınma perspektifiyle hazırlanan toplumcu bir enerji programına geçiş yapılmalı; elektrik alanında üretimden dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır. Geçiş sürecinde ise kamu kaynaklarının sonu belirsiz bir biçimde özel sektöre transfer edilmesi yerine, kamulaştırma işlemlerini yürütecek Kamulaştırma İdaresi Başkanlığı kurulmalıdır."

Kaynak: ANKA
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