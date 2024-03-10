TMMOB İMO'nun 49. Dönem Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Seçildi

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, 7/24 Ulaşılabilir Bir Belediye Olmayı Hedefliyor

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik'in 11 belediyeden oluştuğunu ve sadece gece 00.00'dan sonra ulaşılamayan tek belediye merkez belediyesi olduğunu belirtti. Yaman, vatandaşların kendilerine 7/24 ulaşabileceğini ve mahallelerdeki sorunları bizzat görüşerek çözeceklerini söyledi. Ayrıca, gençlere ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanacağını ve akıllı durakların sayısının artırılacağını da vurguladı. Yaman, su depolarının doluluk oranını kontrol ettiklerini ve alternatif su kaynakları üzerinde çalışacaklarını ifade etti.