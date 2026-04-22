TMMOB Kayseri Şubesi\'nde Görev Değişikliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri Şubesi Başkanı Murtaza Er, görevini Zafer Tarık Taner'e devretti.

TMMOB Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Er, görevini Taner'e bıraktı.

Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca mimarlığın toplumsal rolünü güçlendiren, mesleki dayanışmayı büyüten ve ülke genelinde örnek gösterilen pek çok çalışmaya imza attıklarını belirtti.

TMMOB Kayseri Şubesi tarihinde ilk kez bir üyenin, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Kayseri Şubesi, benim için yalnızca bir görev yeri değil, aidiyet duyduğum, birlikte mücadele ettiğimiz ve mesleğimiz adına umutlar büyüttüğümüz güçlü bir mesleki hafızadır. Bu bağ, görev değişiklikleriyle sınırlı değildir. Merkez Yönetim Kurulunda üstlendiğim yeni görevde de Kayseri'nin birikimini, sesini ve deneyimini taşımaya, şubemizin hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğim."

Taner ise görev değişikliği nedeniyle TMMOB Kayseri Şubesinde yeni görev dağılımı yapıldığını dile getirerek, "TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi olarak mesleki etik ilkeler, kamu yararı ve bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. " ifadelerini kullandı.