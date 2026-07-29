TMMOB: “Meslektaşımız Sinem Dedetaş serbest bırakılmalıdır”

(ANKARA) - TMMOB, bugün gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulunarak " Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye çalışmak, halkın seçtiği belediye başkanlarını hedef almak, muhalefetsiz, seçimsiz bir rejim yaratmaya çalışmak ülkemiz demokrasisi adına utanç vericidir" açıklamasını yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), bu sabah Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TMMOB'un resmi sosyal medya hesabından "Meslektaşımız Sinem Dedetaş serbest bırakılmalıdır" notuyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sinem Dedetaş yalnız değildir. Üsküdar Belediye Başkanı, meslektaşımız Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınması halk iradesine, demokratik siyasete ve seçme-seçilme hakkına yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp etmeye çalışmak, halkın seçtiği belediye başkanlarını hedef almak, muhalefetsiz, seçimsiz bir rejim yaratmaya çalışmak ülkemiz demokrasisi adına utanç vericidir. Araçsallaşmış yargı eliyle, hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmeli, talimatlı yargı kararlarıyla tutuklanan tüm siyasiler, belediye başkanları ve bürokratlar derhal serbest bırakılmalıdır. TMMOB olarak demokrasiyi, halk egemenliğini ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz."