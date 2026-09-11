TMO'nun 2026 üzüm fiyatına Yeni Partili Başevirgen'den tepki, çiftçiye 'üretme' dedirtiyor - Son Dakika
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TMO'nun 2026 üzüm fiyatına Yeni Partili Başevirgen'den tepki, çiftçiye 'üretme' dedirtiyor

TMO\'nun 2026 üzüm fiyatına Yeni Partili Başevirgen\'den tepki, çiftçiye \'üretme\' dedirtiyor
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Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TMO'nun 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını geçen yılın altında açıklamasına tepki gösterdi. Başevirgen, girdi maliyetleri artarken fiyatın düşürülmesinin çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını belirtti.

(ANKARA) - Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TMO 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarına ilişkin, "Maliyetleri artırıp ürünün fiyatını düşürürseniz çiftçiye açıkça 'üretme' demiş olursunuz. TMO'nun görevi üreticiyi tüccarın insafına terk etmek değil, üreticiyi korumaktır. Açıklanan bu fiyat çiftçiyi korumuyor, çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen yıl 10 numara üzüm için 130 lira alım fiyatı açıklayan TMO'nun, bu yıl aynı kalite üzüm için 100 lira fiyat belirlediğini kaydeden Başevirgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üreticinin en temel girdilerinde yüzde 50-60'ları bulan artışlar yaşanırken üzümün fiyatı yüzde 23 düştü. Çiftçinin 140-150 lira beklentisine karşılık açıklanan bu fiyatın tek bir anlamı var: TMO çiftçiye 'üretme' diyor. Bu rakam kabul edilemez. Ayrıca TMO geçen yıl 130 lira olarak açıkladığı 10 numara üzerinden, üzüm almadı. Geçen yıldan biliyoruz ki bu yılda 10 numaradan üzüm alınmayacak yine 9 numara üzerinden alım yapılacak ve TMO'nun çiftçiye verdiğini en iyi fiyat 90 lira olacak."

Başevirgen, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) verilerine de dikkati çekerek, "Geçen yılın aynı dönemine göre mazotun fiyatı yaklaşık yüzde 58 arttı. Amonyum sülfat gübresi yüzde 55, amonyum nitrat gübresi yüzde 61'in üzerinde zamlandı. Tarım ilacında da yüzde 28'e yaklaşan artış var. Bağını sürmek, gübrelemek, ilaçlamak, ürününü yetiştirmek her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Üreticinin bütün hesabı altüst olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİ ZARAR EDEREK KAÇ YIL DAHA BAĞINDA KALABİLİR? "

Açıklanan fiyatların "yalnızca bu yılın gelirini değil, gelecek yıllardaki üretimi de tehdit ettiğini" vurgulayan Başevirgen, şunları kaydetti:

"Bir tarafta mazotu, gübresi, ilacı, işçiliği sürekli zamlanan çiftçi; diğer tarafta geçen yıldan bile daha ucuza alınmak istenen üzüm var. Maliyetleri artırıp ürünün fiyatını düşürürseniz çiftçiye açıkça 'üretme' demiş olursunuz. Üretici zarar ederek kaç yıl daha bağında kalabilir? Bu politika devam ederse çiftçi bağını kökler, üretimden çekilir. Manisa'nın üzüm üreticisi sadaka istemiyor; alın terinin, emeğinin ve yaptığı masrafın karşılığını istiyor. TMO'nun görevi üreticiyi tüccarın insafına terk etmek değil, üreticiyi korumaktır. Açıklanan bu fiyat çiftçiyi korumuyor, çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TMO'nun 2026 üzüm fiyatına Yeni Partili Başevirgen'den tepki, çiftçiye 'üretme' dedirtiyor - Son Dakika

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