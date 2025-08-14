TMV\'den 30 Türk Öğrenciye Katar\'da Burs

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmayla 30 Türk öğrenciye 4 yıl boyunca tam eğitim bursu sağlanacak.

56 ülkede yaklaşık 600 okul ile en büyük beşinci uluslararası eğitim kurumu haline gelen TMV, 30 Türk öğrenci için Katar'da 4 yıl boyunca tam burslu eğitim imkanı sunuyor.

Hukuk, eğitim, ekonomi, psikoloji ve tarih gibi farklı bölümlerde okuyan 30 öğrenciye Katar'da tam burslu lisans eğitimi imkanı sunan programın şartları ve kriterleri üniversite tarafından belirlendi.

Burs kapsamında yurt dışında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere üniversite yurdunda konaklama, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir kez gidiş-dönüş uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak.

Eğitim dili Arapça bölümlerde geçerli olacak bursa başvuru yapacak öğrencilerde lise diploma notunun en az 85 puan olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş bulunması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olması ve en az B1 düzeyinde Arapça bilmesi şartları aranıyor.

Öğrenciler, eğitim fakültesinden özel eğitim, beden eğitimi ve bilimsel eğitim, iktisadi bilimler fakültesinden muhasebe, iktisat, işletme ve pazarlama, fen-edebiyat fakültesinden Arap dili, siyaset ve planlama geliştirme, tarih, uluslararası ilişkiler, medya, psikoloji, sosyal hizmetler ve sosyoloji, İslami ilimler fakültesinden İslami araştırmalar, akaid ve davet çalışmaları, fıkıh ve usulü, fıkıh, Kur'an ve sünnet bölümlerinin yanı sıra hukuk bölümüne de başvurabilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan bursa ön kayıtlar, "https://www.maarifagency.com/tr/hakkimizda/detay/76" adresinden yapılabilecek.

Ön kayıt sürecini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul'da sözlü ve yazılı sınava alınacak. Sınavdan başarıyla geçen 30 öğrenci, Ocak 2026'da Katar'da eğitime başlayacak.