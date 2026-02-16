TMV'den Afrika'da Eğitim Hamlesi - Son Dakika
TMV'den Afrika'da Eğitim Hamlesi

TMV\'den Afrika\'da Eğitim Hamlesi
16.02.2026 11:32
Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'da eğitim faaliyetlerini derinleştirerek işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Özdil, Afrika'da "denk ilişki" temelinde eğitim faaliyetlerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Dünyanın geleceği Afrika'daysa, biz de bu genç nüfusa ve büyük potansiyele sahip topraklara hizmet etmek ve buradan öğrenmek istiyoruz." dedi.

Özdil, temaslarda bulunmak için geldiği Senegal'de Milli Eğitim Bakanı Moustapha Mamba Guirassy ile görüştü.

Dakar, Thies ve Saint Louis'deki okulları gezen Özdil, Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi bünyesinde kurulan TMV Türkiye Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret etti.

Özdil, Senegal temasları sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TMV'nin kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık süreci değerlendiren Özdil, artık genç bir kurum olmanın ötesine geçtiklerini vurgulayarak, eğitim faaliyetlerini hem güçlü bir akademik kalite hem de sağlam bir felsefi altyapıyla yürütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özdil, amaçlarının sadece parlak kariyerler inşa edecek bireyler değil, kendi kültürüyle, memleketiyle ve toplumsal dokusuyla uyumlu nesiller yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Bugün itibarıyla faaliyet gösterdikleri 64 ülkede öğrenci sayısının 75 bine yaklaştığını aktaran Özdil, coğrafi yaygınlık ve öğrenci sayısı bakımından dünyanın en büyük uluslararası okul zincirlerinden biri haline geldiklerini söyledi.

"Afrika'ya romantizm içinde yaklaşmıyoruz"

Özdil, 27 ülkede 175 okul ile faaliyet gösterdikleri Afrika'nın kendileri için özel ve merkezi bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın geleceği Afrika'daysa Türkiye Maarif Vakfı olarak biz de bu genç nüfusa, büyük bir potansiyeli olan, büyük bir zenginliği olan bu topraklara elimizden geldiğince hizmet etmek istiyoruz ve buradan da öğrenmek istiyoruz. 'Biz çok şey biliyoruz, geliyoruz ve kendi tecrübemizi size anlatıyoruz' şeklinde kurulmuş bir ilişki değil, bilakis denk bir ilişki. Bizim de Afrika'dan öğrenecek çok şeyimiz var ve Afrika'yı romantizm içinde, acıma duygusuyla değil, sahip olduğu zenginliklerin farkında olarak ele alıyoruz. Bu zenginliklerin hepimiz açısından, bütün dünya açısından çok önemli bir rol üstleneceğini bilerek, bunların Afrika insanının hak ettiği pozisyona gelmesinde kullanılmasını sağlamak üzere faaliyetlerimizi kurguluyoruz. Dolayısıyla Afrika, Türkiye Maarif Vakfı'nın bütün stratejik planlamasında ve uzun vadeli vizyonunda merkezi bir yer işgal ediyor."

Afrika'daki üniversitelerde Türkiye Araştırmaları Merkezleri hedefi

Türkiye ile Afrika arasında akademik işbirliklerinin artırılması gerektiğine de dikkati çeken Özdil, Afrika'daki üniversitelerle işbirliği içinde Türkiye Araştırmaları Merkezleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Özdil, "Birbirimizi ikinci kaynaklar üzerinden tanımaktansa, doğrudan tanıyarak, bilgiyi birlikte üreterek neye ihtiyacımız olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Afrika'da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin önde gelen üniversiteleri ile işbirliği içerisinde Türkiye Araştırmaları Merkezleri kurarak bu akademik işbirliklerini zenginleştirmek ve Türkiye Maarif Vakfı'nın yaptığı çalışmaların daha da güçlü, akademik bir sağlam çerçeve ile devam etmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

12:07
