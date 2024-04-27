TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda ödüllü yarışma düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda ödüllü yarışma düzenlendi

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları\'nda ödüllü yarışma düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından matematik ve fen bilimleri alanlarında ödüllü bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya 6. ve 9. sınıf seviyelerinden yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Yarışma, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı'nın onayı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve TMV'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Yarışma sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek.

27.04.2024 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından matematik ve fen bilimleri alanlarında ödüllü yarışma düzenlendi.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarından alınan bilgiye göre, 6. ve 9. sınıf seviyelerinden yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla matematik ve fen bilimleri alanlarında yarışma yapıldı.

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığının onayı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve TMV'nin desteğiyle düzenlenen ödüllü "Maarif Yarışması"nın ikincisi, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının başkent Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan, yarışmaya katılan öğrencilerin velilerine hitaben yaptığı konuşmada, yarışma ve okula ilişkin bilgi verdi.

Gürcistan'da ikinci kez böyle bir yarışma düzenlediklerini belirten Aslan, şunları ifade etti:

"Uluslararası Gürcistan Maarif Okullarımızın, yaptığı bu tür organizasyonlarda, bilimsel yarışma ve olimpiyatlarda adını sıkça duyacaksınız. Şu anda okulumuz yüksek standartlarda güçlü eğitim kadrosuyla hizmetlerini yürütmektedir. Amacımız, insanlığın barışı ve huzuru için iyi insanlar yetiştirmektir."

Yarışma sonuçlarının 10 Mayıs'ta okulun sosyal medya hesabından ilan edileceğini belirten Aslan, dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Gürcistan, Türkiye, Gençlik, Tiflis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda ödüllü yarışma düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda ödüllü yarışma düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement