TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında 23 Nisan kutlaması

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Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, başkent Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye ile Gürcistan bayrakları, kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen kampüste düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan, okul yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş insanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan kampüsteki program, İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan TMV Uluslararası Maarif Okulları Lisi Kampüsü Müdürü Mehmet Fatih Sarıyar, Cumhuriyet'in kurulmasından yaşatılmasına kadar her alanda çocukların önemini vurgulayarak öğrencilerin bayramlarını kutladı.

Büyükelçi Orbay da konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, burada okulun öğrencileriyle kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Okulun öğrencileriyle programa katılan çocuklara hitap eden Orbay, "Sizler, geleceğin liderleri olarak ülkenizin ve dünyamızın şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaksınız." şeklinde konuştu.

Orbay, 23 Nisan'ın önemi hakkında katılımcılara bilgi vererek "Cumhuriyetimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla anıyor. 23 Nisan'ın, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Tiflis ve Marneuli kentindeki okullarının öğrencileri, Türkçe ve Gürcüce şarkı ve şiirler söyleyerek çeşitli dans gösterileri sundu.

Yaklaşık bir saat süren öğrenci sunumlarından sonra, üzerinde dileklerinin yazılı olduğu renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda da Marnueli ve Tiflis okullarının öğrencileri çeşitli spor dallarında yarıştı. Yarışmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programda öğrenciler pamuk şekerler yiyerek resimler yaptı ve sinema salonunda film izledi.