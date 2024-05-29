TMV Kuzey Makedonya'daki Okullarında Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika
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TMV Kuzey Makedonya'daki Okullarında Mezuniyet Heyecanı

TMV Kuzey Makedonya\'daki Okullarında Mezuniyet Heyecanı

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında mezuniyet töreni düzenlendi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, öğretmenler, öğrenciler ile ailelerinin katıldığı törende, TMV'nin dünyanın en yaygın beşinci eğitim kurumu olduğu vurgulandı. Törende mezun olan öğrencilere sertifikaları ve diplomaları verildi.

29.05.2024 21:17
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Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında mezuniyet heyecanı yaşandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'deki okulun kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kalkandelen okulunun 6'ıncı ve Üsküp okulunun birinci mezuniyet törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, öğretmenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Okulları olarak dünyanın 67 ülkesinde temsilciliği, 53 ülkesinde eğitim kurumları, 53 bin öğrencisi ve 8 binden fazla personeliyle dünyanın en yaygın beşinci eğitim kurumu olarak faaliyetlerini yürüttüğünü anımsattı.

Baran, dünya'nın dört bir tarafında iyi insan yetiştirmek gayesiyle yola çıkan TMV'nin okullarında talebeler yetiştirmekten ve bugün mezun etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Konuşmasında Gazze'deki çocuklara da değinen Baran, "Son bir sözümü de 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki okullarındaki sıralarına gidemeyen ama cennette mezun olan çocuklarımızın sizlerle de mezun olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Orhan Kurtoğlu da bir öğretmen olarak katılmaktan en çok keyif aldığı programların mezuniyet törenleri olduğunu söyledi.

TMV'nin dünyada en yaygın beşinci eğitim kurumu olduğunu anımsatan Kurtoğlu, "Türkiye de gönül coğrafyasında bulunan değişik ülkelerdeki bu gençlerimize destek olurken tek arzuladığı şey buradan yetişen gençlerin öncelikle kendi ülkeleri ardından da tüm insanlık için faydalı işler yapmasını arzu etmek." ifadelerini kullandı.

TMV'nin Üsküp ve Kalkandelen okulları müdürlerinin de birer konuşma yaptığı tören kapsamında, okulun öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Törende dönem birincilerine sertifikaları verildi, mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TMV Kuzey Makedonya'daki Okullarında Mezuniyet Heyecanı - Son Dakika

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