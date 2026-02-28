TMV Tiflis'te İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları ev sahipliğinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geleneksel iftar programı düzenlendi.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde "Maarif Ailesi İftar Programı" gerçekleşti.

Okulun Tiflis kampüsündeki programa TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek, TMV Gürcistan Temsilcisi Faruk Tekşen, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği 3. Katibi Uğur Tahnal, büyükelçilik yetkilileri, okulun çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş adamları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Tekşen, ramazan vesilesiyle bereket sofrasında bir araya gelmenin kıymetli olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ali Çiçek ise Türkiye Maarif Vakfı'nın dünyanın 64 ülkesinde 75 bini aşkın öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğünü ifade ederek, günümüz sorunlarıyla mücadelede Maarif'in erdemli insan yaklaşımının öne çıktığını vurguladı.

Çiçek, ramazan ayının manevi ikliminin dünya barışına ve huzuruna vesile olmasını temenni etti.

Tahnal da Türkiye Maarif Vakfı'nın Gürcistan'daki faaliyetlerinden dolayı onur duyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl dua ettikten sonra katılımcılar oruçlarını açtı.