TMV ve Katar Üniversitesi, 30 Türk öğrenciye eğitim bursu sağlayacak - Son Dakika
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TMV ve Katar Üniversitesi, 30 Türk öğrenciye eğitim bursu sağlayacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında yapılan işbirliği anlaşmasıyla, Katar Üniversitesi 30 başarılı Türk öğrenciye tam eğitim bursu verecek. Burs kapsamında öğrencilere yurt konaklaması, yemek, sağlık sigortası, uçak bileti ve aylık eğitim desteği sağlanacak. Başvuru şartları arasında lise diploma notunun en az 85 puan olması, YKS'ye girmiş olma, Arapça bilme gibi kriterler bulunuyor. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek ve başarılı olan öğrenciler 2025 yılında eğitimlerine başlayacak.

28.06.2024 11:09
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi, 30 Türk öğrencinin Katar Üniversitesinde eğitim görmesine olanak sağlayacak işbirliği anlaşması yaptı.

TMV ile Katar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmayla Katar Üniversitesince 30 başarılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciye tam eğitim bursu verilecek.

Burs kapsamında yurt dışında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere yurt konaklaması, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir kez gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak.

Eğitim dili Arapça olan bölümlerde geçerli olacak bursa başvuru yapacak öğrencilerin lise diploma notunun en az 85 puan olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş olması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olması, en az B1 düzeyinde Arapça bilmesi şartları aranıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan bursa ön kayıt www.maarifagency.com adresinden yapılabilecek.

Ön kayıt sürecini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul'da sözlü ve yazılı sınava alınacak. Sınavdan başarıyla geçen 30 öğrenci 2025 yılı ocak ayında Katar'da eğitimlerine başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TMV ve Katar Üniversitesi, 30 Türk öğrenciye eğitim bursu sağlayacak - Son Dakika

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