Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2024'ün iyiliklerin ve başarıların yılı olmasını diledi.

Hisarcıklıoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, daha refah dolu ve tüm insanların birbirini doğru anlayabildiği bir dünya arzu ettiklerini bildirdi.

Dünyada yaşanan gelişmelere dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Diliyorum ki güzelliklerle dolu, bereketli, bütün dünyada huzur ve kardeşlik duygularının güçlendiği, iyiliklerin ve başarıların yılı olsun. Takvimlerin değiştiği her dönem, insanlar için yeni heyecanların, umutların yeşermesini de çağrıştırır. Çocukların hep güleceği, daha adil paylaşımların olacağı ve barışın hakim kılınacağı bir yeryüzü hayalimiz var. Temenni ediyorum ki 2024, akıllardan çıkmayacak güzel bir tarih olarak yazılsın." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, deprem felaketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve şehitlerin 2023'te yürekleri yaktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomide dönem dönem yaşadığımız sıkıntılarımızsa devletimizin aldığı kararlar ve Türk özel sektörünün dinamizmi, ihracat başarısı, yatırım iştahı ve büyüme arzusuyla aşılacaktır. Büyüme rakamlarımız da bunun teyididir. Refah ve zenginlik için sadece vicdanımız ile aklımızı kullanmaya, cesarete, ticarete ve yatırıma ihtiyaç var. İnanıyorum ki bunları yaparsak aydınlık güzel günler daima milletimizin olacaktır. Türk iş dünyası adına yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."