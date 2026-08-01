TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Muğla'da ekonomi ve turizm sektörlerinin beklentilerini değerlendirdi: - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Muğla'da ekonomi ve turizm sektörlerinin beklentilerini değerlendirdi:

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- "Muğla TSO'nun da talepleri doğrultusunda konaklama vergisi yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi. Ayrıca Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle ilave finansman sağlandı, istihdama yönelik ücret ve prim destekleri hayata geçirildi. Bu desteklerin sürdürülmesi büyük önem taşıyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) da talebi doğrultusunda konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e indirildiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Muğla TSO'da düzenlenen "Muğla İli Odalar ve Borsa Müşterek Meclis Toplantısı"nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Muğla'nın tarihi, doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve üretim gücüyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, kentin turizm, tarım, su ürünleri, zeytinyağı, madencilik ve yat imalatı gibi birçok alanda ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Dünya ekonomisinin savaşlar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ekonomisindeki yavaşlama ile Çin'in kamu destekli üretim modelinin ihracatçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'de ise yüksek enflasyon, faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan sıkıntıların piyasaları daralttığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürleriyle yaptığımız toplantıda, üyelerimizden gelen kredi limitleri, yüksek faiz, komisyon, işlem masrafları ve teminat taleplerine ilişkin sorunları ilettik. Kredi kısıtlarının en fazla KOBİ'leri etkilediğini ifade ettik. Enflasyonla mücadeleyi zayıflatmadan reel sektörü destekleyecek adımların hızla atılması gerektiğini dile getirdik."

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un girişimleriyle Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli TOBB Nefes Kredisi uygulamasının yeniden başlatıldığını anımsatarak, Muğla'da bugüne kadar 13 bin 382 firmanın KGF destekli kredi kullandığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

KGF destekli kredi imkanlarının artırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, kısa sürede olumlu sonuç alınmasını beklediklerini ifade etti.

Turizm sektörünün de önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, enflasyon ile döviz kuru arasındaki farkın döviz kazandırıcı sektörleri zorladığını, küresel gelişmelerin de sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Turizmin Türkiye ekonomisinin stratejik sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, sektörün desteklenmesi gerektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Muğla TSO'nun da talepleri doğrultusunda konaklama vergisi yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi. Ayrıca Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle ilave finansman sağlandı, istihdama yönelik ücret ve prim destekleri hayata geçirildi. Bu desteklerin sürdürülmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Toplantıda iş dünyasının talep ve önerilerini dinleyeceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, dile getirilen sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara iletmeye devam edeceklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yapıp, girişimcilerin umutsuz olmaması gerektiğini belirterek, "Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. İstişareden, ortak akıldan, uzaklaşmayalım. Ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyalım. İnşallah Muğla, ticarette, turizmde, sanayide, ihracatta çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Odamız da bu başarıların merkezinde olmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ekonomi, Güncel, Turizm, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Muğla'da ekonomi ve turizm sektörlerinin beklentilerini değerlendirdi: - Son Dakika

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