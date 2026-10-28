TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Cumhuriyetimiz bizi medeniyet yarışında en ileri taşıyacak ortak değerimizdir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in, Türkiye'yi medeniyet yarışında en ileri noktaya taşıyacak ortak değer olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine en büyük armağanı ve emaneti olan Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü, Türk iş dünyası olarak büyük gurur, coşku ve yarınlara olan sarsılmaz inançla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, tarihi boyunca her türlü yokluk ve imkansızlığa karşı bağımsızlık destanı yazmış bir milletin, egemenliğini kendi eline aldığı en şanlı dönüm noktası olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrında, ecdadımızdan aldığımız ilham ve cesaretle, ülkemizi küresel arenada hak ettiği en ileri noktalara ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimiz bizi medeniyet yarışında en ileri taşıyacak ortak değerimizdir."

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak, üretimle, yatırımlarla ve istihdamla daha müreffeh, daha güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran Türkiye hedefinden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, "Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sonsuza kadar yaşasın Cumhuriyet." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiCumhuriyet BayramıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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