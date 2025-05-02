TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kredi Paketi Müjdesi - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kredi Paketi Müjdesi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu\'ndan Kredi Paketi Müjdesi

Hisarcıklıoğlu, girdi maliyetlerini düşürmek için üyelerine kredi paketi sunacaklarını açıkladı.

02.05.2025 16:13
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah yakın zamanda artan girdi maliyetlerimizi düşürebilmek için üyelerimize bir nebze olsun nefes alacakları bir kredi paketini sunacaklar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Hisarcıklıoğlu, Hayrabolu Ticaret Borsası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Hayrabolu'nun sadece Trakya'nın değil, Türkiye'nin en verimli tarım arazileri arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki buğday, ayçiçeği, mısır, arpa, kanola üretiminin büyük bölümünün bölgede gerçekleştirildiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin genelinde üretilen ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 20'sini Hayrabolu üretiyor. Bu, aslında ne kadar verimli topraklarımızın olduğunun göstergesi." dedi.

Hayrabolu'da hayvancılık ve süt üretiminin de önemli noktada olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Hayrabolu Ticaret Borsasının 5 yıldızlı hizmet sunduğunu ifade etti.

TOBB olarak pek çok alanda hizmetleri olduğunu, bu kapsamda Hayrabolu'da da bir okul yaptıracaklarını belirterek, şunları paylaştı:

"Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 57 ilçede okul yapım çalışmalarını ertelemek zorunda kaldık. Yoksa 98 ilçede okulumuzu yaptık, 'Oda ve borsamızın olduğu ilçelerde birer tane okul yapacağız.' diye söz vermiştik. Deprem konutları bittikten sonra Hayrabolu'ya da bir tane okul yapmayı Allah nasip eder inşallah." diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, üreticinin sıkıntılarını gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Onların sıkıntılarını bildiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah yakın zamanda da artan girdi maliyetlerimizi düşürebilmek için üyelerimize bir nebze olsun nefes alacakları bir kredi paketini sunacaklar. Aynı zamanda son zamanda tarımda ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi don felaketi. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızla yakın çalışıyoruz. Hükümet de özellikle çiftçilerimizin dondan gördükleri zararların karşılanması noktasında çalışmalarını yapıyor. 'Tarım ve hayvancılık desteklerinin güncellenmesi lazım.' diye başkanlarımız özellikle ifade etti. Sizlerin bizlere ilettiğiniz her türlü sıkıntıyı Ankara'da takip ediyoruz."

Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Oda Başkanı Cengiz Günay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kredi Paketi Müjdesi - Son Dakika

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