TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Havza'da yeni anaokulu inşaatı sürüyor - Son Dakika
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TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Havza'da yeni anaokulu inşaatı sürüyor

TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Havza\'da yeni anaokulu inşaatı sürüyor

TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında yapılmaktadır. Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların devam ettiğini belirtti ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

29.05.2024 14:55
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında Havza'da yapılacak anaokulunun inşası sürüyor.

Yaklaşık 2 bin 200 metrekare alanda 1230 metrekare inşaat alına sahip, 2 katlı ve 6 derslikten oluşan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu inşaat alanında Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar incelemede bulundu.

Acar, okulun Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında 154 ilçede 154 yeni okul binası yapılmasını kapsayan proje dahilinde yapıldığını anlatarak, "İnşaat Havza TSO gözetiminde devam ediyor. Okul inşaatının bir an evvel bitirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize eğitim yatırımını kazandıran TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Havza'da yeni anaokulu inşaatı sürüyor - Son Dakika

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