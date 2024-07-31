TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu, İnşaatta Kadın Eli Projesi kapsamında sertifikaları dağıttı - Son Dakika
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TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu, İnşaatta Kadın Eli Projesi kapsamında sertifikaları dağıttı

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen 'İnşaatta Kadın Eli Projesi' kapsamında, inşaat sektöründe farklı alanlarda eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi. Proje ile kadınların inşaat sektöründeki varlığını artırmak ve mesleki eğitimde kadınların inşaat teknolojileri konusunda eğitim almasını sağlamak amaçlanıyor. Sertifika töreninde konuşan TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş, kadınların inşaat sektöründe estetik bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kadınların farklı sektörlerde de başarılı olabileceğini vurguladı.

31.07.2024 15:33
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TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulunca yürütülen "İnşaatta Kadın Eli Projesi" kapsamında inşaat sektörüne dair farklı alanlarda eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş, Konya Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde, proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

İnşaatta kadın varlığını artırmak için yürütülen projeyle, kursiyerlere farklı alanlarda 20 günlük ustalık ve işçilik eğitimi verdiklerini anlatan Özkardeş, yerel paydaşlarla işbirliği yaparak, mesleki eğitimdeki kız öğrenciler öncelikli olmak üzere kadınların inşaat teknolojileri konusunda eğitim almasını sağladıklarını belirtti.

Özkardeş, inşaat sektöründe kadınların estetik bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Bu sektörde açığı fark edip bizler de taşın altına elimizi koymak istedik. Ülke nüfusunun yarısını oluşturuyoruz. Bugün konu 'inşaatta kadın eli' ama bunun gibi sanayide, teknolojide, tarımda, turizmde hatta hayvancılıkta, arzu ettiğimiz her alanda omuz omuza çalışabiliriz." diye konuştu.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran da eğitime katılan kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından, kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu, İnşaatta Kadın Eli Projesi kapsamında sertifikaları dağıttı - Son Dakika

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