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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Karlıova'da karlı yollarda test sürüşü yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Karlıova'da karlı yollarda test sürüşü yapıldı

Togg'un T10X modeli, Karlıova ilçesindeki karlı yollarda yapılan test sürüşünde başarılı bir performans sergiledi. Aracı deneyen Sedat Bingöl, olumlu sonuçlar aldığını ve siparişlerin yetişmeyebileceğini belirtti.

Türkiye\'nin yerli otomobili Togg, Karlıova\'da karlı yollarda test sürüşü yapıldı
16.01.2024 - 19:15,
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki karlı yollarda test sürüşü yapıldı.

Adını karla kaplı ovalardan alan ve yılın 6 ayında kışın etkili olduğu Karlıova ilçesinde yaşayan Sedat Bingöl (35) ve Gökhan Şensoy (37), sahibi oldukları Togg'un T10X modelinin performansını görmek için karlı yolda sürüş yapma kararı aldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu karla kaplı yolda sürüş yapan Bingöl ve Şensoy, Togg'un başarılı performansını ortaya koydu.

Sedat Bingöl, AA muhabirine, aracını 2 ay önce aldığını söyledi.

Otomobilli ilçedeki ağır kış şartlarında deneyerek olumlu sonuç aldığını belirten Bingöl, "Otomobil gayet iyi, denemeyi başarıyla geçti. Aracı aldıktan sonra hemşehrilerimiz de karda, buzda, çamurda deniyor ve almaya karar veren çok kişi var. Siparişler yetişmeyebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Karlıova, Türkiye, Bingöl, TOGG, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Karlıova'da karlı yollarda test sürüşü yapıldı - Son Dakika
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