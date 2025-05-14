TOGÜ\'de Beyaz Önlük Töreni

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören 35 öğrenci, beyaz önlük giydi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Vali Yardımcısı Osman Sarı, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali İhsan Kurtulan, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Üniversite konservatuvarı tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.