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TOGÜ'de Çocuk Hakları Sergisi

TOGÜ\'de Çocuk Hakları Sergisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde çocuk hakları temalı sergi ve broşür dağıtımı yapıldı.

19.12.2024 17:47
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "çocuk hakları" konulu sergi ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

TOGÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından "Haklarım Var Benim" temasıyla hazırlanan çocuk hakları konulu resim sergisi ve broşür dağıtımı etkinliği, üniversitenin merkezi yemekhanesi önünde yapıldı.

Etkinliğin açılışı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Acungil, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Filiz Ünser, Reşadiye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şaban Akgül, Öğretim Görevlisi Nagehan Akgül, Öğretim Görevlisi Zeynep Eren ve Öğretim Görevlisi Gülsüm Mollahüseyinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergide, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin "Çocuk Hakları ve Koruma" dersi kapsamında hazırladığı çalışmalar yer aldı.

Çocuk Gelişimi Kulübü üyeleri, etkinliğin temel amacının çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve bu alanda bilinçlenmeyi teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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