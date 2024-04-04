TOGÜ\'de Kadir Gecesi karşılama özel konseri gerçekleştirildi

Mehmet Ertaş Edremit Belediye Başkanı olarak göreve başladı

31 Mart seçimlerinde CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Ertaş, görevi devraldığı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti ve halka hitaben yaptığı konuşmada CHP'nin umudu temsil ettiğini belirtti.