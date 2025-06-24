TOGÜ\'de Psikolojik Destek Hizmeti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (PDRMER) psikolojik yardım hizmeti veriliyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde faaliyet gösteren PDRMER öğrenciler, üniversite personeli ve dışarıdan başvuran bireylere psikolojik destek sağlanıyor.

PDRMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sarıkaya, üniversite yıllarının ergenlik ve yetişkinlik arasında önemli bir geçiş evresi olduğuna dikkati çekerek, "Kimi öğrencimiz önceki yıllardan taşıdığı sorunlarla üniversite sıralarına geliyor, kimi ise bu yıllarda çeşitli sorunlar yaşamaya başlıyor. Üniversite yıllarında sorunlarının çözülmesi ve yaşam doyumlarının yükselmesi, iş ve aile yaşamına atılacakları yetişkinlik dönemi için sağlam bir temel oluşturuyor. Bize başvuran bireyler, ileride karşıma çıkar mı kaygısı taşımadan rahatlıkla psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanabilir." ifadesini kullandı.