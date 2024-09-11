Okullarda Hijyen Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Okullarda Hijyen Projesi Tanıtıldı

Okullarda Hijyen Projesi Tanıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje, çocuklarda erken yaşta sağlık kontrolünün önemini vurgulayarak, sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

11.09.2024 19:46
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince (TOGÜ), Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

TOGÜ'de düzenlenen Tokat Valiliği, TOGÜ, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen, "Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi"nin tanıtım toplantısına Vali Abdullah Köklü, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ile akademik ve idari personel katıldı.

Vali Köklü, çocuklarda erken yaşta yapılacak sağlık kontrolünün önemli olduğunu belirterek, "Bu yolla daha sonraki yıllarda telafisi zor sağlık sorunları teşhis edilerek müdahale edilecek. Bu taramalarda muhtemel sağlık sorunları da tespit edilebilecek. Sağlık konusunda önlem almak çok önemli. Üniversite ve kurumların iş birliği ile proje hayata geçirilecek." dedi.

Yılmaz da sağlıklı toplumun temel taşlarından birinin bireylerin sağlık bilincine sahip olması olduğunu dile getirerek, "Bu bilinç, erken yaşlarda kazandırıldığında, toplumumuzun gelecekte daha güçlü ve dayanıklı olmasına katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol, taraflar arasında imzalandı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim, Güncel, tokat, Son Dakika

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