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TOGÜ'den Yaşlılara Zeka Oyunu Projesi

TOGÜ\'den Yaşlılara Zeka Oyunu Projesi

TOGÜ akademisyenleri, yaşlıların zihin aktivitesini artırmak için 5 milyon lira hibe alan proje geliştirdi.

25.12.2024 12:22
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) üç akademisyen, yaşlıların zeka oyunlarıyla zihinlerinin aktif tutulmasını amaçlayan proje hazırladı.

TOGÜ Niksar Yüksekokulu Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat Seyfi ve Doç. Dr. Hıdır Polat ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Yasemin Boy tarafından hazırlanan "Yaşlılar İçin Aktif Zeka Oyunları (Active Brain Games for Seniors)" isimli proje, Avrupa Birliğinden yaklaşık 5 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Projenin ortakları ise Portekiz'den Yaşlılar Üniversitesi, Danimarka'nın en çok üyesi bulunan Danske Gymnastik Sivil Toplum Kuruluşu ve Slovenya'nın en etkin sivil toplum kuruluşlarından Drustvo Disora derneği oldu.

Proje kapsamında yaşlıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını destekleyecek eğitim materyalleri ve oyunlar geliştirilecek. Bu oyunlar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ülkedeki ve Avrupa'daki tüm paydaşlarla ücretsiz olarak paylaşılacak. Özellikle huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerine bu eğitim materyalleri ücretsiz olarak gönderilecek ve proje sonuçları toplumsal fayda için kullanılacak.

"Beyin fonksiyonlarını oyunlarla aktif halde tutmayı planlıyoruz"

Projeyi hazırlayan akademisyenlerden Yasemin Boy, AA muhabirine, çağın vebası olarak kabul edilen kanserin yerini gelecek yıllarda Alzheimer ve demansın (bunama) alacağının öngörüldüğünü söyledi.

Dünyada her yıl 10 milyondan fazla insanın demans tanısı aldığına dikkati çeken Boy, "Bu, her 3,5 saniyede yeni vaka anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılında 50 milyon, 2050'de ise 150 milyon yeni demans tanısı konulacağını öngörüyor. Bizim demansı ve Alzheimer gelişimini önleme, ilerlemesini yavaşlatma ve var olan semptomlarını geriletmeye yönelik amacımız var. Zeka geliştirici oyunların demans ve Alzheimer üzerindeki etkisi, bilimsel literatür tarafından kanıtlanmış durumda." dedi.

Zeka geliştirici oyunların dikkat, hafıza, problem çözme ve mantık gibi fonksiyonlar üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu anlatan Boy, "Bizim de oyunlarda yapmayı planladığımız, beyin fonksiyonlarını oyunlarla aktif halde tutmak." diye konuştu.

Hem yaşlıları sosyal yaşama teşvik etmek hem de aktif yaşlanmalarını sağlamak istediklerini anlatan Boy, "Projemizde yer alan oyunlar, bilişsel fonksiyonların geliştirilmesine yönelik tasarlanmıştır. Hafıza, dikkat, problem çözme ve karar verme becerilerini hedefleyen bu oyunlar, yaşlı bireylerin zihinsel sağlıklarını korumalarına yardımcı olacaktır. Özellikle erken dönemde başlanan bu tür etkinlikler, hastalıkların etkisini azaltmada önemli rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesiller için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz"

"Yaşlılar İçin Aktif Zeka Oyunları"nın insan odaklı proje olduğunu, yaşlıların tüm uygulama süreçlerine aktif olarak katılım sağlayacağını vurgulayan Boy, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yaşlıların zihinsel ve sosyal sağlıklarını destekleyecek eğitim materyalleri ve oyunlar geliştirilecektir. Demans, tedavi edilemeyen fakat semptomları yönetilebilen bir hastalıktır. Bizim burada yaşlıları yaşamdan ve toplumdan pasifize etmeyi önleyici amacımız var aslında. Onları aktif şekilde yaşama katmayı amaçlıyoruz. Aktif yaşlanma sadece bireylerin değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Projemizle, yaşlı bireylerin yaşamlarına değer katarken aynı zamanda gelecek nesiller için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Yaşlılığın yük değil, deneyim ve bilgelik kaynağı olduğunu vurgulamak çok önemli. Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, hem bireylerin hem de toplulukların yaşamını olumlu yönde değiştirecek bir adımdır. Hep birlikte daha aktif, daha mutlu ve daha bağlı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz. Proje sonuçları ülkemizde bu alanda çalışan tüm kurumlarla ücretsiz şekilde paylaşılacak olup, ülkemizde bu alanda çalışan kişi ve kurumlara da katma değer yaratacaktır."

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Avrupa Birliği, Eğitim, Sağlık, Güncel, tokat, Son Dakika

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